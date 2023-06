Breaking | Marcel Ciolacu a discutat cu omologul său bulgar: Strategie comună pe aderarea la Schengen

„Am discutat despre cooperarea bilaterală dintre România și Bulgaria , având o voce mai puternică în Europa, cooperarea la frontieră, relațiile economice și o strategie comună de aderare Schengen”, scrie pe Twitter Marcel Ciolacu. Nokolai Denkoc a fost învestit în funcția de prim-ministru pe 6 iunie 2023.

PM @CiolacuMarcel: Good ???? conversation with Nikolai Denkov, the new PM of Bulgaria.

We discussed about bilateral ???????????????? cooperation, having a stronger voice in the #EU, border cooperation, economic relations and a common #Schengen accession strategy.