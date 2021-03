BREAKING - Ministru: Voi pleda pentru spectacole fără limită de spectatori dacă toată lumea are dovada vaccinării

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu (PNL), a declarat luni la Antena 3 că va susține cu toată tăria folosirea 'pașaportului verde' de vaccinare pentru accesul la spectacole, dacă va exista o decizie europeană în acest sens.

„Nu numai ca nu o exclud, o voi sustine. In cazul in care se va agrea la nivel european acest pasaport verde, voi pleda sa fie permise evenimente in aer liber fara limita de spectatori daca toata lumea are aceasta dovada a vaccinarii”, a declarat ministrul Culturii.