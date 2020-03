BREAKING Placido Domingo ANUNȚĂ CĂ are coronavirus și îi roagă pe oameni să rămână acasă

Coronavirusul lovește neașteptat. Cântărețul de operă Placido Domingo a anunțat, pe Facebook, că a fost testată pozitiv de coronavirus. Acesta lansează un apel la oameni și îi roagă să stea în case. Deocamdată, Placido Domingo se află în izolare.

„Cred că este datoria mea morală să vă anunț că am fost testat pozitiv pentru COVID19, coronavirus. Eu și familia mea suntem cu toții în izolare, atât timp cât este va fi necesar din punct de vedere medical. În prezent, suntem cu toții bine, dar am avut simptome de febră și tuse, deci am decis să fiu testat și rezultatele au fost pozitive”, a scris cântărețul.

Domingo roagă oamenii să fie atenți, să urmeze îndrumările, spălându-te frecvent pe mâini și păstrând distanța față de ceilalți.