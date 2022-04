Breaking: PSD dă detalii despre măsurile sociale pregătite pentru români - 12 milioane de oameni vor beneficia

Pachetul de măsuri care urmează să fie prezentat luni are o valoare de 17,3 miliarde de lei, iar măsurile economice domină, spune preşedintele PSD. 12 milioane de români vor fi beneficiarii pachetului, îl completează ministrul Muncii. Cei doi au vorbit și despre coșurile lor de cumpărături. Întrebat, sâmbătă, dacă din pachetul de măsuri pe care urmează să îl prezinte luni fac parte și măsuri pe partea de IMM-uri, Ciolacu a răspuns că este un pachet de 17,3 miliarde de lei, cu mare accent pe măsurile economice. „Pentru prima oară un guvern vine cu un măsuri care să prevină anumite efecte ale crizei din energie sau ale războiului”, a declarat Ciolacu.

Potrivit acestuia, criza economică devine iminentă în momentul în care state mult mai dezvoltate decât România, precum Germania, intră în recesiune. În plus, președintele PSD a declarat că este estimată o creștere economică în România de 2,2 - 2,4: „în funcție de cât de eficient este Guvernul și cât de repede se implementează aceste măsuri, s-ar putea să depășim aceste previziuni economice”. Întrebat care sunt măsurile concrete, Ciolacu a răspuns că luni vor fi detaliate. „Dacă am fi avut aceeași abordare și cu prețul energiei, sunt ferm convins că astăzi am fi fost mai lejeri”, a adăugat liderul sdocial-democrat.

Întrebat, mai departe, cât costă coșul său de cumpărături, Marcel Ciolacu a spus că ceea ce cumpăra, de obicei, cu 35 de lei, acum costă 50 de lei. La aceeași întrebare, ministrul Muncii, Marius Budăi, a spus că obișnuiește să meargă cu soția în fiecare sâmbătă sau duminică, dacă este la Botoșani, la cumpărături: „din păcate, ce cumpăram cu 200 de lei acum costă cam 300 - 350 de lei”. Tocmai din acest motiv, pachetul de măsuri este menit să îi sprijine pe cei mai vulnerabili. „Sunt în jur de 12 milioane de cetățeni români care vor fi, într-un mod sau altul, beneficiarii”, a afirmat Budăi.