BREAKING - Ucrainenii au ocupat aeroportul din Donetk: înfrângere grea pentru ruși

Trupele ucrainene avansează puternic în zona Donbas și, conform informațiilor venite pe surse din Ucraina, se pare că rușii au pierdut teren extrem de serios.

Soldații ucraineni ar fi recucerit aeroportul din Donețk, un punct strategic extrem de important.

Apparently Donetsk airport is captured. Meanwhile, in Moscow, (12 hours drive from newly liberated Severodonetsk), Putin’s giant Ferris wheel for the 875th birthday celebrations has broken down.



It’s not Putin’s day. https://t.co/A0U7ZRcNiB