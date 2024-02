BREAKING - Viktor Orban a cedat: liderii UE au adoptat ajutorul de 50 de miliarde pentru Ucraina

"Acest lucru garantează o finanţare stabilă, pe termen lung şi previzibilă pentru Ucraina. UE îşi asumă leadershipul şi responsabilitatea de a sprijini Ucraina; ştim care este miza", a declarat Michel.

Ajutorul european pentru Ucraina (33 de miliarde sub formă de împrumuturi şi 17 miliarde sub formă de granturi) este inclus într-un amendament la bugetul UE până în 2027. Kievul are nevoie disperată de acest sprijin pentru a-şi menţine economia pe linia de plutire, în timp ce un pachet de ajutor din partea SUA a fost blocat în Congres.

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



