Brian May, Trent Reznor şi Harry Styles se numără între prezentatorii artiştilor incluşi în Rock and Roll Hall of Fame 2019

Brian May, Trent Reznor şi Harry Styles se numără între prezentatorii artiştilor incluşi anul acesta în Rock and Roll Hall of Fame, gală care va avea loc pe 29 martie, scrie news.ro.

Anul acesta vor fi incluse trupele britanice Def Leppard, The Cure, Roxy Music, Radiohead şi The Zombies şi cântăreţele americane Janet Jackson şi Stevie Nicks.

Brian May (Queen) va prezenta Def Leppard, Trent Reznor (Nine Inch Nails) va introduce trupa The Cure, David Byrne - pe Radiohead, Susanna Hoffs (Bangles) - trupa The Zombies, Janelle Monáe - pe Janet Jackson, Harry Styles - pe Stevie Nicks, şi, aşa cum a fost anunţat în urmă cu o săptămână, John Taylor şi Simon Le Bon (Duran Duran) - grupul Roxy Music.

Styles, prieten cu Nicks şi Mick Fleetwood, a cântat piesa „The Chain” împreună cu Fleetwood Mac când grupul a fost omagiat la MusicCares 2018. Aceea a fost şi ultima dată când chitaristul Lindsey Buckingham a cântat cu grupul britanico-american.

Citește și: Fostei asistente medicale a lui Stephen Hawking i-a fost retras dreptul de liberă practică

Def Leppard a cântat cu Brian May la concertul din 1992 de pe Wembley, tribut lui Freddie Mercury.

Ceremonia Rock and Roll Hall of Fame 2019 va avea loc la Barclays Center din Brooklyn.

Nu au fost anunţate toate detaliile, dar Def Leppard, Stevie Nicks, The Zombies şi Roxy Music sunt aşteptaţi să cânte pe scena galei, potrivit revistei Rolling Stone.

Thom Yorke, solistul şi liderul trupei Radiohead, a dat de înţeles că nu va participa la ceremonie şi, posibil, nici trupa lui.