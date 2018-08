Brigitte îl UMILEȘTE pe Ilie Năstase: 'Tu ești o stea nepieritoare, timpul a făcut să-mi dau seama că nu sunt demnă de a sta langă tine'

Confllictul dintre Ilie Năstase și soția sa, Brigitte Sfăt, ia amploare. Focoasa brunetă a scris pe Facebook un mesaj prin care îi cere scuze soțului său, ironizându-l.

"Dragul meu Ilie,

Vreau sa imi cer scuze pentru tot scandalul mediatic in care te am târât in ultimul an.

Îmi pare foarte rău ca nu am reusit sa ma ridic niciodata la asteptarile prietenilor tăi, si ca oricât m am chinuit in aștia opt ani sa demonstrez ca te merit, nu am facut altceva decat sa iti distrug imaginea....

In ultimul timp am realizat din ce in ce mai mult ca sunt clase sociale in care apartinem sau pur si simplu NU....

Tu esti o stea nepieritoare, timpul a facut sa mi dau seama ca nu sunt demna de a sta langa tine....

Sper din suflet ca Dumnezeu sa puna langa tine o femeie cu adevarat demna de acest loc.

Voi fi mereu mandra ca m ai primit in viata ta.

Sa sti ca din dreapta ta, viata a parut un adevarat miraj. ☺️

Tu esti si vei ramane Regele.

"

