BRIT Awards - Cântăreaţa şi compozitoarea Raye doboară recordul pentru nominalizări. Artistele domină selecţiile din 2024

Cântăreaţa şi compozitoarea Raye a primit şapte nominalizări la BRIT Awards, un nou record pentru un artist într-un singur an, potrivit BBC, potrivit news.ro.

Ea i-a depăşit pe Craig David, Gorillaz şi Robbie Williams, care deţineau anterior recordul, cu şase premii fiecare.

Printre nominalizările lui Raye se numără şi una pentru „Artistul anului”, o categorie în care şase din cei 10 nominalizaţi sunt femei, în contrast cu anul trecut, când la categoria „Cel mai bun artist” cei selectaţi au fost numai bărbaţi.

În urma criticilor, organizatorii BRIT Awards au extins anul acesta categoria „Artistului anului” de la cinci la zece nominalizaţi.

Rezultatul constă în nominalizări pentru Raye, Jessie Ware, Olivia Dean, Little Simz, Arlo Parks şi Dua Lipa, alături de artiştii bărbaţi Dave, Central Cee, J Hus şi Fred Again.

Împărţirea este şi mai pronunţată în cazul „Artistului internaţional al anului”, unde Taylor Swift şi Olivia Rodrigo se numără printre cele opt nominalizări feminine din categoria celor 10.

În schimb, unii bărbaţi de renume au fost excluşi în acest an - Ed Sheeran şi Lewis Capaldi nu au primit recunoaştere la categoriile "Artistul anului" şi "Albumul anului".

Sheeran a lansat două albume în perioada de eligibilitate a Brit Awards, ambele ajungând pe primul loc. Capaldi a ocupat, de asemenea, primul loc în clasament cu cel de-al doilea album al său „Broken by Desire to be Heavenly Sent”. Cu toate acestea, ambii au obţinut nominalizări pentru „Cântecul anului” - Sheeran pentru „Eyes Closed”, iar Capaldi pentru „Wish You The Best”.

Celelalte nominalizări ale lui Raye includ „Cel mai bun album”, „Cel mai bun artist debutant”, „Cel mai bun act pop” şi două la categoria „Cel mai bun cântec” - „Escapism”, cu rapperul american 070 Shake, şi „Prada”, o colaborare cu Casso şi D-Block Europe.

Succesul este o nouă justificare pentru cântăreaţa din sudul Londrei, care s-a plâns în 2021 că principala sa casă de discuri refuza să îi lanseze albumul de debut, aşa că l-a lansat independent.

„În ceea ce priveşte industria, eram la pământ”, a spus Raye. „Niciodată în cele mai nebuneşti vise ale mele nu m-aş fi gândit că a încerca din nou ar însemna şapte nominalizări BRIT!”.

În total, 55% dintre nominalizări sunt reprezentate de femei, fie ca soliste, fie ca parte a unui grup format exclusiv din femei. Cifra creşte la 57% dacă sunt incluse şi grupurile mixte de gen.

Saxofonista YolanDa Brown, preşedinta BPI, organism al industriei muzicale, a declarat că este "minunat să vedem reprezentarea în rândul nominalizaţilor".

"Extinderea categoriei (artistul anului) ajută la punerea în valoare a muzicii pe care am avut-o în acest an, dar a fost un an grozav şi pentru femei", a spus ea. „A fost important pentru noi să ne ascultăm prietenii critici şi să învăţăm, şi cred că veţi vedea că acest lucru s-a reflectat în acest an. Dar trebuie să continuăm să ascultăm şi să învăţăm şi să ne asigurăm că nu se va mai întâmpla din nou”.

The Rolling Stones a obţinut prima lor nominalizare din ultimul deceniu la categoria „Cel mai bun act rock” - o categorie care va fi votată prin intermediul Instagram.

În acest an a fost anunţată o nouă categorie de gen, cea a „Celui mai bun act R&B”. Aceasta se va alătura categoriilor existente pentru alternative/rock, dance, pop şi hip-hop/grime/rap.

Primii nominalizaţi la noua categorie, care are o perioadă de eligibilitate de 24 de luni pentru a permite mai multe propuneri, sunt Cleo Sol, Jorja Smith, Mahalia, Sault şi Raye, care este, de asemenea, listată la categoria pop.

Raye, Young Fathers, Little Simz, Blur şi J Hus candidează la prestigiosul premiu pentru „Albumul anului”.

Grupul rock feminin The Last Dinner Party a fost deja anunţat ca fiind câştigătorul premiului pentru stea în ascensiune din acest an.

Corpul de vot al Brits este format din aproximativ 1.300 de membri din întreaga industrie muzicală.

Dua Lipa este, de asemenea, prima artistă care a fost confirmată pentru a cânta la ceremonia care va avea loc la Londra, în 2 martie.

Nominalizările la cele mai importante categorii:

Artist of the year: Arlo Parks, Central Cee, Dave, Dua Lipa, Fred again, J Hus, Jessie Ware, Little Simz, Olivia Dean, Raye

Group of the year: Blur, Chase & Status, Headie One & K-Trap, Jungle, Young Fathers

Album of the Year: Blur - „The Ballad of Darren”, J Hus - „Beautiful And Brutal Yard”, Little Simz - „No Thank You”, Raye - „My 21st Century Blues”, Young Fathers - „Heavy Heavy”