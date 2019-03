BUBUIE nervii și în coaliție: senator ALDE, atac VIRULENT la Eugen Teodorovici

Este fierbere mare pe scena politică, iar în coaliția PSD-ALDE spiritele se încing din nou. Senatorul ALDE, Daniel Zamfir, susține că prin modificările aduse OUG 114, ministrul de Finanțe a înghițit ”un măr otrăvit”, iar în final românii sunt cei care vor avea de suferit.

"MĂRUL OTRĂVIT" INGHITIT DE TEODOROVICI

Cum sunt sacrificați milioane de români, persoane fizice și sute de mii de antreprenori care au credite in lei cu dobânda in funcție de ROBOR.

Toturor celor mai sus amintiti li se dă posibilitatea să se refinanteze ca sa li se facă dreptate? Dar de ce așa, când e perfect constituțional-confirmat de mai multe decizii CCR - sa aplicam noul indice creditelor în derulare?

Ce înseamnă o refinanțare?

O noua analiza a dosarului, o reevaluare a ipotecii, noi comisioane, noi costuri notariale, o renegociere a dobânzii, etc...

Așadar, când vei constata că într-un final plătești mai mult, vei renunța. Asta a fost scopul. Asta e mărul otrăvit înghițit de Teodorovici. O mare nedreptate care li se face celor cu credite in derulare!”, scrie Daniel Zamfir.