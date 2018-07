BUBUIE nervii în America de Sud, după vizita oficialilor SUA: se acuză încălcarea suveranității statului

Venezuela l-a acuzat vineri pe preşedintele ecuadorian Lenin Moreno de atingere adusă suveranităţii sale prin declaraţii făcute în timpul unei vizite a vicepreşedintelui american Mike Pence, informează sâmbătă AFP, potrivit Agerpres.

O notă de protest a fost remisă însărcinatului cu afaceri al Ecuadorului la Caracas, Elizabeth Mendez.În timpul vizitei lui Pence la Quito, în 28 iunie, preşedintele Moreno a făcut declaraţii care "aduc atingere suveranităţii Venezuelei", susţine Alexander Yanez, ministrul-adjunct venezuelean pentru America Latină, citat în comunicatul oficial.În timpul vizitei sale la Quito în cadrul unui turneu în America Latină, vicepreşedintele american Pence i-a cerut lui Moreno să ia măsuri pentru "a izola şi mai mult" guvernul preşedintelui socialist venezuelean Nicolas Maduro.La ora actuală, tensiunile sunt puternice între Washington şi Caracas. În 27 iunie, în timp ce se afla la Manaus (Brazilia), în centrul pentru primirea de migranţi venezueleni, Pence a denunţat ceea ce el a denumit "impactul devastator al dictaturii lui Maduro".

Citește și: Gest impresionant în SUA: Anul 2018, declarat 'Anul Centenarului României' în statul Nebraska



În aceeaşi zi, Maduro l-a criticat în mod virulent pe vicepreşedintele american. "De fiecare dată când acest şarpe veninos, Mike Pence, deschide gura, mă simt tot mai sigur de calea pe care am ales-o", a declarat el în timpul unui discurs televizat.



Protestul oficial de vineri al Venezuelei intervine la două zile după un protest similar din partea Ecuadorului.



Moreno a suspendat trimiterea în Venezuela a unui nou ambasador ecuadorian şi i-a trimis o notă Caracasului pentru a protesta împotriva declaraţiilor făcute de Maduro cu privire la soarta fostului preşedinte ecuadorian Rafael Correa, aliat politic al Venezuelei. Maduro a cerut oprirea "persecuţiilor" împotriva lui Correa.



La putere din 2007 până în 2017 şi locuind de un an în Belgia, Correa este sub incidenţa unui mandat de arestare internaţional emis de justiţia ecuadoriană, care îl acuză că a comandat o tentativă de răpire a unui opozant în 2012, Correa estimând că este vorba de un "complot" politic împotriva lui.