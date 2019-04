BUBUIE nervii într-o mare organizație PSD: Niculae Bădălău, atac EXPLOZIV la un primar PSD

Ministrul Economiei și lider al PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, a lansat un atac foarte dur la adresa primarului PSD de Giurgiu, Nicolae Barbu.

„În calitate de preşedinte al PSD Giurgiu, încerc să am un echilibru, accept opiniile colegilor, discutăm, unii mai bat câmpii… Dar deja e prea mult să ieşi public şi să informezi greşit oamenii! Domnul Barbu este, într-adevăr, un tip mai complicat, dar asta nu scuză ieşirile dumnealui. În ceea ce priveşte PNDL I şi II, îi amintesc faptul că sunt contracte pe care fiecare unitate administrativ-teritorială în parte le-a semnat cu Ministerul Dezvoltării. Nu trebuia să mă duc eu sau Consiliul Judeţean ori Prefectura pentru el. Total greşită ideea exprimată de domnul Barbu că nu mi-am dat eu interesul. Uitaţi, Ghimpaţi are şapte proiecte pe PNDL. S-a zbătut domnul primar şi a reuşit. Că domnul Barbu nu are proiecte, nu e vina mea, să nu mai spună că Bădălău e de vină pentru ce nu face!”, a spus liderul PSD Giurgiu, informează Giurgiu-net.

Referitor la subiectul celor 7,5% procente de la CJ către primării, Niculae Bădălău a spus că prezenţa sa la o şedinţă anterioară celei de la judeţ, a fost prezent pentru a-i informa pe edilii giurgiuveni cu privire la Ordonanţa 114.

„Cât priveşte împărţirea respectivă, consider că trebuie să avem în vedere, în primul r'nd, primăriile care nu au venituri mari, care nu pot asigura plata însoţitorilor cu handicap sau să asigure sumele necesare după creşterea salariilor din construcţii. Să-i ajutăm cu aceşti 7,5% pe parte de investiţii!”, a spus Bădălău.

Pe de altă parte, el a amintit şi despre „negocierile” lui Barbu cu premierul Dăncilă.

„Înainte de buget, a fost o înt'lnire cu premierul, solicitată de către reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor. S-au înt'lnit primarii din Ploieşti, Cluj, Arad şi… Giurgiu, cu doamna Dăncilă, ministrul Teodorovici şi Darius V'lcov. Au fost discuţii, negocieri şi toţi au plecat de acolo mulţumiţi. Inclusiv domnul Barbu era vesel că ar fi obţinut ceea ce dorea. Însă, metoda convenită a dezavantajat tocmai Giurgiu. Oraşele mari au bugete mari, oraşele mici, venituri mici, calculul a fost în defavoarea noastră. Consider că domnul Barbu nu avea ce căuta acolo, între primarii unor oraşe mari. De altfel, mi-a spus apoi că, de fapt, după negocierile respective, Giurgiu a pierdut. Şi atunci, de ce dă vină pe alţii pentru nerealizările sale?”, a mai spus Niculae Bădălău.