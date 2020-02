BUBUIE PSD - Lider mazilit în CEX acuză implicarea lui Florian Coldea în jocurile din partid

După dosarul penal instrumentat de DNA la PSD Arad, conducerea centrală a partidului a recomandat filialei județene să amâne organizarea unei conferințe de alegeri a președintelui formațiunii. Pentru șefia organizației erau în cursă liderul filialei, deputatul Dorel Căprar, urmărit penal de DNA, și fostul secretar general PSD, senatorul Mihai Fifor. Liderul PSD Marcel Ciolacu a venit cu varianta de compromis ca la sefia PSD sa fie numit un interimar pana cand Dorel Caprar isi rezolva situatia din justitie. PSD Arad nu a mai întârziat organizarea alegerilor. Mihai Fifor nu a mai candidat si alaturi de deputatul Florin Tripa l-au acuzat pe Dorel Căprar ca are blat cu PNL in judet ca sa ramana la sefia organizatiei.

In sedinta CEX de luni, PSD a decis ca alegerile pentru conducerea PSD Arad să fie organizate din nou, iar lider interimar o sa fie pana la noile alegeri liderul PSD Hunedoara, Laurenţiu Nistor.

"I-am explicat colegului meu, Doru Căprar, că este liber să candideze din nou, conform statutului, în litera statutului. Domnul Nistor de la Hunedoara va organiza alegeri cu statutul în mână, cu exact oamenii care au dreptul să voteze în acea conferinţă extraordinară şi cred că lucrurile au intrat într-un făgaş normal. Pe urmă, nu am nicio problemă ca domnul Căprar ca şi delegat la congres să susţină pe cine doreşte dânsul (la preşedinţia PSD - n.r.)", a spus Ciolacu, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Dupa sedinta CEX, Dorel Căprar a invocat numele fostului nr.2 din SRI, Florian Coldea:

`DOAR COLEGII MEI MĂ POT DEMITE DE LA PSD ARAD, NU CIOLACU, NU STĂNESCU, NU FIFOR ȘI COLDEA CU MANEVRELE LOR!!!

A fost azi Comitetul Executiv Național al PSD, locul unde s-a ridicat problema situației de la Arad, unde noi am avut alegeri conform statutului partidului. În cadrul ședinței am fost acuzat de blat cu PNL, lucru pe care l-am negat evident prezentând și argumente în acest sens. Am expus punctele mele de vedere dar și faptul că ceilalți doi colegi din PSD Arad doreau să facă o conferință în paralel. Conferința de la Arad a fost organizată statutar, întreg procesul de votare și desfășurarea conferinței fiind filmată. Am expus toate argumentele Comitetului Executiv dar nu s-a ținut seama de ele, acest lucru mă duce cu gândul la faptul că e de fapt o reglare de conturi pentru că am depus o adresă în 3 februarie la sediul central PSD prin care solicit explicații pentru cheltuirea banilor partidului și angajarea avocatei partidului pe o sumă aberantă. De asemenea am depus o rezoluție pentru susținerea unui posibil viitor președinte PSD, în persoana domnilor Sorin Grindeanu, Vasile Dâncu și Radu Moldovan. Cam așa stau lucrurile la Arad, vorbim de răzbunări și polițe. Printre principiile de bază în judo este să nu subapreciezi adversarul, să îl respecți, să fii fair play, ceea ce nu s-a întâmplat la Arad cu acești presupuși adversari ai mei, iar aceste amânări sunt deservicii duse organizației. Noi suntem în etapa desemnării candidaților. Aceste lupte puteau fi evitate. În continuare voi merge la toate conferințele organizate la Arad. Dacă colegii mei nu mă mai vor, doar ei mă pot demite de acolo, nu Ciolacu, nu Stănescu, nu Fifor cu manevrele lui', a scris Căprar pe Facebook.