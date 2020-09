BUBUIE un nou caz ciudat în SUA: bărbat de culoare, ucis de polițiști

Un bărbat de culoare a fost ucis de poliţie, miercuri, la Washington, în timp ce SUA sunt cuprinse de o mişcare istorică împotriva rasismului şi a violenţelor poliţiei, relatează AFP.

Potrivit autorităţilor, poliţia se afla în partea de sud-est a oraşului la scurt timp după ora 16:00 GMT (20:00 GMT) pentru a ancheta informaţii despre prezenţa unor ''bărbaţi înarmaţi la bordul unui vehicul''.



''Când s-au apropiat de vehicul, unii dintre suspecţi au fugit pe jos şi un poliţist a tras cu arma lui'', omorând unul dintre ei, a declarat şeful poliţiei din capitala SUA, Peter Newsham, în cursul unei conferinţe de presă, informează Agerpres.



''Credem că subiectul avea o armă în acel moment'', a menţionat el, precizând că la faţa locului au fost găsite două arme.



Victima este ''un tânăr afro-american'', a declarat pentru mass-media Trayon White, un politician local, cerând să fie difuzate imaginile captate de camerele poliţiştilor.



''Nu vor scăpa de asta, nu lăsaţi mass-media să acopere acest caz'', a cerut filiala locală a mişcării Black Lives Matter, lansând un apel la manifestaţie.

Police shoved protesters out of the way to form another line in front of the 7th District police station pic.twitter.com/ZBSawt8R6p