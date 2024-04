Bubuie un scandal uriaș în PNL, din cauza lui Iulian Dumitrescu: și-a depus candidatura fără acordul conducerii partidului (Surse)

Iulian Dumitrescu, care este acuzat de procurorii DNA de luare de mită şi fals în declaraţii, a depus semnăturile şi dosarul de candidat pentru un al doilea mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova. Conform surselor din interiorul PNL, Iulian Dumitrescu, și-a depus candidatura fără acordul conducerii PNL și a speculat o lacună a Statutului PNL.

Conform surselor noastre, secretarul general al PNL, Lucian Bode, va sesiza Curtea de Arbitraj în legătură cu situația creată urmare a depunerii candidaturii lui Iulian Dumitrescu.

Iulian Dumitrescu a speculat o lacună a Statutului PNL, care nu prevede un acord al Biroului Politic Național pentru depunderea candidaturilor la funcțiile de președinte al Consiliului Județean. De asemenea, nici președintele partidului nu trebuie să valideze această candidatură, așa cum se întâmplă în toate celelalte situații.

La nivelul conducerii PNL, decizia lui Iulian Dumitrescu de a merge pe la spatele liderilor partidului a generat nervozitate foarte mare și este de așteptat ca acesta să nu aibă sprijinul partidului.

Cum își explică Iulian Dumitrescu decizia

Preşedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, a depus miercuri semnăturile şi dosarul de candidatură pentru un al doilea mandat în fruntea Consiliului Judeţean.

PNL Prahova transmite că decizia a fost luată în urma discuţiilor cu primarii şi ceilalţi aleşi locali care i-au solicitat lui Dumitrescu să existe continuitate la nivelul administraţiei judeţene în contextul proiectelor de peste trei miliarde de euro din fonduri europene pe care CJ Prahova a reuşit să-i atragă în mandatul acestuia.

„Nu a fost o decizie simplă, dar, din respect pentru prahoveni şi pentru aleşii locali, am hotărât să candidez pentru un nou mandat şi să ofer continuitate la nivelul Consiliului Judeţean. Împreună cu aceşti oameni – primari, viceprimari, consilieri locali şi judeţeni –, am reușit să facem în 3 ani în Prahova ce nu s-a făcut în 30 de ani înainte. Avem contracte pe fonduri europene de peste trei miliarde de euro. Am început proiecte de infrastructură extrem de necesare: centurile de la Comarnic, Azuga – Buşteni, Mizil, Păuleşti, Câmpina. Am modernizat Spitalul Judeţean şi avem astăzi cel mai modern bloc operator din România. Am început lucrări de extindere a reţelei de canalizare şi alimentare cu apă în 42 de localități ale județului Prahova, în valoare de aproape un aproape un miliard de euro. Am reuşit să construim reţeaua de gaze în localităţile de pe Valea Slănicului și urmează racordul la magistrala de gaze. Dotăm școlile din 59 de localități cu echipamente digitale de ultimă generație, mobilier, materiale didactice și echipamente de specialitate. Sunt lucruri concrete, punctuale şi măsurabile. Nu sunt vorbe, nu sunt promisiuni, ci realităţi care dau măsura lucrurilor pe care le-am făcut pentru Prahova în calitate de președinte al Consiliului Județean”, a punctat Iulian Dumitrescu.

El afirmă că „în ultimele luni, PSD Prahova, condus de Clanul Cozma, a încercat să exercite asupra mea presiuni colosale, aruncând în spațiul public râuri de minciuni”.

„Mai mult, o serie de primari din județ au fost amenințați, au fost defăimați și s-a încercat blocarea investițiilor din localitățile pe care aceștia de conduc. Scopul era de a-i forța pe primari să treacă în PSD-ul care a ținut pe loc Prahova vreme de 30 de ani. Dacă nu ar fi existat aceste atacuri de tip mafiot la adresa primarilor din județ, probabil că nici nu aș mai fi candidat. Am însă obligația să fiu solidar cu primarii și le garantez că proiectele începute în Prahova vor fi finalizate. Eu, primarii, consilierii locali şi judeţeni, candidaţii PNL vom face tot posibilul ca mafia clanului Cosma să nu se întoarcă la butoanele de decizie”, a declarat Dumitrescu.

În legătură cu dosarul penal care îl vizează, Iulian Dumitrescu susţine că are dreptul legal şi constituţional de a candida, colaborează cu instituţiile de cercetare penală, se consideră nevinovat şi aşteaptă o soluţie cât mai rapidă din partea Justiţiei.

„Intru în competiția electorală bărbăteşte, deschis şi asumat, cu determinarea unui om care a trecut prin furtună și cu convingerea că am datoria să duc la bun sfârșit proiecte atât de necesare pentru ca prahovenii să aibă o viață mai bună. În legătură cu dosarul penal în care am fost implicat, vreau să le spun cetăţenilor clar: sunt nevinovat, am încredere în Justiție, știu că adevărul va ieşi la iveală şi că se va face dreptate. Vreau să le mulțumesc prahovenilor că mi-au fost alături în acest mandat, chiar și în vremurile dificile. Îi aștept la vot în 9 iunie. Încă o dată, vă mulțumesc și continuăm împreună să ducem Prahova Pe Primul Loc”, a concluzionat Iulian Dumitrescu, candidatul PNL pentru încă un mandat în fruntea Consiliului Judeţean Prahova.