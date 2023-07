Bucăţi de grindină de 19 centimetri, record pentru Europa, au lovit nordul Italiei (video+foto)

Bucăţi de grindină cu diametrul de 19 centimetri, un record pentru Europa, au căzut luni în nordul Italiei, conform unui anunţ făcut marţi de Laboratorul European pentru Furtuni Severe (European Severe Storms Laboratory - ESSL), transmite agenţia italiană ANSA, informează Agerpres.

Grindina care a lovit la Azzano Decimo, în apropiere de Pordenone, avea diametrul de 19 centimetri, doborând recordul european anterior, de 16 centimetri în diametru, înregistrat tot în Italia la 19 iulie, la Carmignano di Brenta, în apropiere de Veneţia.

Recordul mondial este deţinut de bucăţi de grindină cu diametrul de 20,3 centimetri ce au căzut în 2010 în statul american Dakota de Sud, mai precizează ANSA.

It's been an intense 5 days. Not my pics but near home. ???? Northern Italy is a mess from all the hail, southern Italy is on fire ???? ???? so far we escaped major damage. ???? pic.twitter.com/4Ux3KiUiAJ