Bucharest Gaming Week - Peste un milion de participanți unici

Cea de-a patra ediţie a Bucharest Gaming Week, ce s-a desfăşurat în premieră online în perioada 16 - 22 noiembrie, a cumulat peste 1,1 milioane de participanţi unici, au anunţat organizatorii, într-un comunicat transmis vineri AGERPRES.

Conform datelor centralizate, pasionaţii de jocuri au putut urmări peste 114 stream-uri video realizate de mai mult de 40 de creatori de conţinut de gaming şi nu numai la scenele evenimentului şi la booth-urile partenerilor.

Toate acestea sesiuni în timp real din cadrul evenimentului au generat peste două milioane de vizualizări."Este un număr de participanţi cu totul impresionant, nemaintâlnit la un eveniment din România. Ne-a depăşit orice aşteptare chiar dacă ştiam deja, din studiul RGDA făcut public la începutul lunii, că în ţara noastră sunt aproape 8 milioane de oameni care joaca video games. Dincolo de numărul celor care au venit la Bucharest Gaming Week 2020, ne bucură perioada petrecută în cadrul evenimentului, în medie şase ore, în cele peste 100 de streamuri de Youtube, Twitch sau Facebook pe care platforma evenimentului le-a găzduit", declară Tudor Dăescu, preşedintele Asociaţiei Gaming Week, cea care organizează Bucharest Gaming Week.Pe durata weekend-ului, au fost dezvăluite peste 40 de titluri, fie jocuri dezvoltate în România de studiourile locale, precum PositronX, Gibbous, Yaga, Door Kickers 2, Raiders of the Lost Island, fie jocuri internaţionale recent lansate ca: Assassin's Creed: Valhalla, Spider-Man Miles Morales, Watch Dogs: Legion sau Demon's Souls.De asemenea, în cadrul evenimentului central s-a lansat prima ligă de creatori de conţinut care fac "gaming pentru bine". The Good Gaming League, un program iniţiat de Vodafone, are scopul de a aduce în discuţie subiecte sensibile şi importante pentru comunitatea de gameri din România, multe dintre ele deloc sau foarte puţin dezbătute în rândul tinerilor pasionaţi de jocuri video."În următorul an, unii dintre cei mai cunoscuţi creatori de gaming din România îşi vor provoca membrii comunităţilor să împărtăşească în timpul stream-urilor experienţe legate de discriminarea în gaming, cyber bullying, rolul educaţional şi de liant social al jocurilor video, relaţia copiilor cu jocurile din perspectiva părinţilor, cheating şi etică în gaming şi multe altele. Timp de un an, membrii The Good Gaming League, Mădălin, ZaSami, Gannicus, Antonia Nuckle, JaxiTV, Amyclaire şi IceManLucky vor fi ambasadori ai gaming-ului care îmbină entertainment-ul şi valorile sociale sănătoase, o direcţie care poate duce la o formare armonioasă a tinerilor gameri", notează sursa citată.Gaming Week este organizaţia care visează ca România să devină un Hollywood european al industriei producătoare de jocuri video. Bucharest Gaming Week este un eveniment al Gaming Week.