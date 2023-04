Bucureștenii au luat cu asalt Festivalul Spotlight: peste 120.000 de persoane au asistat la eveniment

Cea de-a VII-a ediţie a Festivalului Spotlight - Geometry of the City a fost principala destinaţie din Bucureşti pentru peste 120.000 de bucureşteni şi turişti la sfârşitul săptămânii trecute, printre cele mai vizitate puncte de atracţie numărându-se lucrările de new media create de artişti români special pentru eveniment.

Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES de ARCUB, devenit un element de marcă al festivalului, spectacolul de video mapping de pe Cercul Militar Naţional a fost conceput, în acest an, de Vali Chincişan şi a transportat privitorii într-o experienţă imersivă de neuitat, inspirată de metropola aglomerată.

Teatrul Odeon a fost transformat total de cele două sesiuni de video mapping pline de culoare create de Mindscape Studio, aplaudate îndelung de spectatori în fiecare seară de festival. Prezent pentru prima dată la Spotlight Festival, Corul Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin" a colaborat cu artiştii de la Mindscape Studio pentru a propune publicului un spectacol inedit ce a marcat 60 de ani de existenţă ai ansamblului.

Les Ateliers Nomad în colaborare cu Monument For - Direcţia Generală de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public au pregătit câteva surprize pentru fanii Spotlight, de la sesiuni de lectură, la lecţii de istorie, toate combinate cu proiecţii de video mapping sau instalaţii multimedia.

În cadrul campaniei 'Statui Vii' care a dat viaţă statuilor de pe traseul Spotlight, publicul a putut admira statuile lui Carol I şi Corneliu Coposu activate prin proiecţii de video mapping. Parcul Ateneului Român care găzduieşte statuia lui Mihai Eminescu a devenit neîncăpător în timpul spectacolului de video mapping în care spectatorii au putut asculta poezii eminesciene recitate de actori.

Totodată, Ansamblul Monumental Iuliu Maniu din Piaţa Revoluţiei a devenit scena neaşteptată a unei lecţii de istorie prin intermediul instalaţiei de new media, care a oferit informaţii despre viaţa marelui om de stat la împlinirea a 150 de ani de la naşterea sa.

O locaţie nouă a Spotlight Festival, Hotel InterContinental Athenee Palace Bucharest a devenit spaţiu de expoziţie pentru o lucrare de artă contemporană românească semnată de Roman Tolici.

Printre artiştii români prezenţi pentru prima dată în Spotlight Festival, autorul de filme de animaţie şi benzi desenate Matei Branea şi grafferii de la Sweet Damage Crew au expus pe Palatul Telefoanelor câte o lucrare de artă urbană în fiecare seară de festival, alături de un alt nume important al street-art-ului din România - Alexandru Ciubotariu (Pisica Pătrată).

Prima galerie de new media art din România, One Night Gallery a curatoriat pentru Spotlight Festival două instalaţii relizate de tineri artişti, Albert Kaan şi Misha Diaconu.

Punctul zero al distracţiei la Spotlight Festival a fost, la fel ca în fiecare an, instalaţia Discoballs a celor de la 360 Revolution din faţa magazinului Muzica.

Printre cele mai pozate lucrări din festival s-au numărat şi impresionantele flori multicolore FloWeR PoWeR create de francezii de la Aerosculpture, grădina de lotuşi din Parcul Kretzulescu, creată de Nicolas Paolozzi, Talking Heads ale pionierilor new media din Ungaria - Limelight, Roller Coaster-ul de lumină semnat de studioul Kaustik din România şi instalaţia Neutrino prezentată de artiştii austrieci de la Circus Lumineszenz.

Ediţia din acest an a Spotlight Festival - Geometry of the City a fost organizată de Primăria Capitalei, prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, alături de Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism, cu sprijinul Monument For - Direcţia Generală de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public.

Festivalul a fost inaugurat în 2016 în contextul Anului Internaţional al Luminii. Din acest an, Spotlight este membru ILO, cea mai amplă reţea internaţională de festivaluri ale luminii - The International Light Festivals Organisation.