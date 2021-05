Bugetul Iașiului a primit, pentru a doua oară, avizul negativ al PSD şi USR PLUS

Bugetul municipiului Iaşi pentru anul în curs nu a întrunit, pentru a doua oară, numărul de voturi pentru a fi aprobat, primind aviz negativ din partea consilierilor USR-PLUS şi PSD.

După o dezbatere de aproape cinci ore în plenul Consiliului Local Municipal Iaşi pe amendamentele depuse de consilierii locali, consilierii USR PLUS şi PSD au refuzat luni să voteze bugetul pentru anul în curs în forma propusă de primarul liberal Mihai Chirica, potrivit agerpres.ro.

Astfel, la fel ca şi în şedinţa din 22 aprilie, consilierii locali PSD au părăsit sala de şedinţe în momentul votului.

"Partidul Social Democrat îşi păstrează aceeaşi linie pe care a avut-o şi înainte de sărbătorile pascale şi spune că Iaşiul este blocat de mai bine de şase luni de zile. Invităm forţele politice PNL şi USR să îşi asume guvernarea locală prin votarea bugetului, buget construit prin amendamentele politice. Astăzi am văzut că şi USR a votat din amendamentele propuse, ceea ce e un lucru îmbucurător. Vă invităm să vă asumaţi guvernarea locală atât prin votarea bugetului cât şi mai ales prin implementarea acestuia. Aşa cum am spus de fiecare dată, dacă nu reuşiţi să găsiţi o cale de dialog astfel încât să guvernaţi acest oraş, PSD este deschis, şi invit, aşa cum am făcut-o până acum, atât PNL cât şi USR la discuţii pentru a asigura o majoritate pentru a debloca situaţia din oraş. Vă mulţumim şi o să ne retragem de la vot", a spus liderul consilierilor locali PSD, Bogdan Balanişcu, înainte de a părăsi sala de şedinţe.

De asemenea, consilierii USR PLUS s-au abţinut de la vot.

"Întrucât noi am impus şapte condiţii foarte clare, niciuna dintre aceste condiţii nu a fost asumată public, iar amendamentele noastre pentru proiectele mari nu au fost susţinute, votul nostru, al consilierilor USR PLUS, va fi în consecinţă", a spus, la finalul şedinţei extraordinare a CL Iaşi, liderul consilierilor USR PLUS, Ana Raluca Roşu.

Bugetul a fost votat de cei 11 consilieri PNL şi cei doi consilieri PMP, însă pentru a fi adoptat bugetul trebuia să fie votat de 14 din cei 27 de consilieri din plenul CL Iaşi.

În urma alegerilor locale din 2020 niciun partid politic nu a reuşit să obţină majoritatea în plenul Consiliului Local Iaşi. Cele mai multe dintre cele 27 de locuri au fost obţinute de PNL, cu 11 mandate de consilieri locali, USR PLUS deţine nouă mandate, PSD are cinci şi PMP două.