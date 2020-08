Bugetul Ministerului Sănătăţii a fost suplimentat cu 3,11 miliarde de lei, anunță Florin Cîțu

Suma alocată suplimentar Ministerului Sănătăţii în cadrul rectificării bugetare este de 3,11 miliarde de lei, a declarat, vineri, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, în debutul şedinţei de Guvern.

"La Ministerul Sănătăţii (creşterea, n.r.) e de 3,114 miliarde pe sold, special pentru Ministerul Sănătăţii", a răspuns Florin Cîţu, întrebat de premierul Ludovic Orban cu ce sumă a fost suplimentat bugetul acestei instituţii.El a precizat că suma de 1,1 miliarde de lei este destinată plăţii salariilor personalului medical."În domeniul Sănătăţii, 1,1 miliarde de lei pentru asigurarea fondurilor necesare pentru asigurarea plăţii salariilor personalului din unităţile sanitare publice, 500 de milioane pentru medicamente, cu şi fără contribuţie personală, 800 de milioane de lei în plus la plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate şi vreau să vă spun că în acest an am plătit cele 3 miliarde pentru stocuri de anul trecut, am plătit încă 2,4 miliarde şi mai adăugăm 800 de milioane (pentru decontarea concediilor medicale, n.r.). Şi mai sunt 200 de milioane de lei cheltuieli de personal la Ministerul Sănătăţii pentru sporuri, pentru condiţii de pericol deosebit la DSP", a explicat Florin Cîţu.În urma detaliilor oferite de ministrul de Finanţe, premierul l-a întrebat pe ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, dacă suma totală alocată acestui sector în cadrul rectificării bugetare acoperă necesarul din domeniu, iar ministrul Sănătăţii a răspuns afirmativ.