Bursele ANIS 2023: 24 de proiecte din 59 înscrise s-au calificat în etapa finală

Un număr de 24 de proiecte din 59 înscrise s-au calificat în etapa finală a celei de-a VI-a ediţii a Burselor ANIS, se arată într-un comunicat de presă al Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii, transmis miercuri AGERPRES.

Proiectele finaliste au fost depuse de către 25 de asistenţi universitari, lectori şi doctoranzi, iar câştigătorii celor 11 burse în valoare de 5.000 de euro fiecare vor fi anunţaţi pe data de 15 noiembrie, în cadrul evenimentului Gala Burselor ANIS 2023.

Conform sursei citate, la categoria "Artificial Intelligence & Machine Learning" au fost selectaţi pentru faza finală: Tudor Alexandru Ileni, doctorand la Universitatea Babeş Bolyai cu programul "Proiectarea produselor inovative"; Mihai Dogariu, lector la Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, cu programul "Computer Vision III"; Vlad Cristian Miclea, şef-lucrări la Universitatea Tehnică din Cluj, cu programul "Machine Learning"; Gabriel Guţu-Robu, şef-lucrări la Universitatea "Politehnica" din Bucureşti, cu "Sisteme adaptive/colaborative". Această categorie va beneficia de două burse.

La categoria "Big Data" sunt selectaţi: Codrin Ştefan Eşanu, asistent universitar asociat - doctorand la Universitatea "Al. Ioan Cuza" din Iaşi, cu programul "Big Data: sisteme de persistenţă şi limbaje de procesare a datelor"; Adrian Spătaru, lector universitar la Universitatea de Vest din Timişoara, cu programul "Big Data Technologies"; Mihaela Ţiplea, şef-lucrări la Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi cu programul "Big Data Analytics". Pentru categoria "Big Data" se va acorda o bursă.

De asemenea, în categoria "Cybersecurity", unde vor fi acordate trei burse, lista finală îi cuprinde pe: Rareş Mihail Visalom, doctorand la Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, cu programul "Securitatea sistemelor informaţionale"; Cătălin Adrian Iordache, doctorand la Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, cu programul "Criptografie aplicată"; Larisa-Milena Pioraş-Ţimbolmaş, cadru didactic asociat la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu programul "Bazele informaţiei cuantice"; Adrian Alexandrescu, şef-lucrări la Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi, cu programul "Securitate web/SSC.IA.203"; Darius Galiş, asistent doctorand la Universitatea de Vest din Timişoara, cu programul "Criptografie şi securitatea informaţiei".

În acelaşi timp, la categoria "Internet of Things (IoT)" va fi acordată o bursă, iar candidaţii la recompensă sunt: Ana-Maria Drăgulinescu, şef-lucrări la Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, cu proiectul "Microcontrolere, Microprocesoare (MM)"; Floarea Pîţu, doctorand la Universitatea din Bucureşti, pentru lucrarea "Internetul Obiectelor"; Trancă Dumitru Cristian, şef-lucrări la Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, cu proiectul "Sisteme de achiziţii de date".

Totodată, pentru câştigarea bursei la categoria "Blockchain" sunt în competiţie: Darius Galiş, asistent doctorand la Universitatea de Vest din Timişoara, cu proiectul "Tehnologia Blockchain între ideologie si provocare" şi Augustin Cătălin Iapă, lector la Universitatea Politehnica Timişoara, cu proiectul "Logică şi structuri discrete/DF".

În cazul "Virtual Reality", calificaţi în finală sunt: Elena-Mirela Şteţco, doctorand la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu lucrarea "Dispozitive electronice"; Andrea Simion, doctorand la Universitatea Babeş-Bolyai, cu proiectul "Instrumentaţie virtuală"; Dana Florentina Manolache, asistent universitar doctorand la Universitatea din Bucureşti, cu lucrarea "Realitate virtuală şi augumentată".

Pentru cele două burse oferite la categoria "Tech for All" au fost admişi în finală: Mihaela Georgiana Bălan şi Paul Pintilie, lectori universitari la Universitatea Naţională de Arte "George Enescu" Iaşi, alături de Emanuela Izabela Vieriu, asistent universitar la aceeaşi universitate, Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi Studii Muzicale Teoretice, cu lucrările "Forme şi analize muzicale", "Armonie" şi "Contrapunct", bazate pe aceeaşi inovaţie curriculară; Cătălina Chinie, lector universitar doctor la ASE Bucureşti, cu lucrarea "Enterprise Transformations in the Digital Economy"; Marius Iulian Cluci, cadru didactic universitar asociat la Universitatea "Al.Ioan Cuza" din Iaşi, cu proiectul "Instrumente software pentru Big Data şi Machine Learning"; George Prundaru, lector la Universitatea Babeş-Bolyai, cu "Designul Experienţei Utilizatorului".

La ediţiile anterioare ale programului Bursele ANIS, dintre cele 152 de proiecte înscrise, 56 au obţinut sponsorizări în valoare totală de 280.000 de euro.

Ediţia din acest an este realizată cu sprijinul Adobe, Bitdefender, Booking Holdings, Deutsche Bank, Endava, Eviden, Softbinator Technologies, Wipro. Gala Burselor ANIS unde vor fi anunţaţi câştigătorii este susţinută de Vodafone şi Mastercard.

Înfiinţată în anul 1998, ANIS reprezintă interesele companiilor IT româneşti şi sprijină dezvoltarea industriei locale de software şi servicii, creşterea atât a companiilor implicate în proiecte de externalizare, cât şi a celor care generează proprietate intelectuală, prin crearea de produse.

Asociaţia are peste 160 de membri - atât companii mici, cât şi multinaţionale, firme cu capital românesc sau străin, cu sedii în toate marile centre IT din ţară, cu mai mult de 47.000 de angajaţi.

Membrii ANIS generează o cifră de afaceri ce depăşeşte 3,87 miliarde de euro, echivalentul a peste 65% din totalul veniturilor generate de industria IT, la nivel naţional.