Ca în fiecare an, premiile care au fost decernate înaintea Oscarilor au alimentat piața pronosticurilor: Clasamentele probabilităților au fost întocmite

Premiile Oscar 2019 se prezintă ca o cursă strânsă la secțiunea dedicată celui mai bun film, în plus, unele recorduri înregistrate pe lista nominalizărilor atrag atenția asupra ritmului lent cu care se produc schimbările la Hollywood, potrivit news.ro.

De obicei, premiile care sunt decernate înaintea Oscarurilor pot să ofere anumite indicii legate de favoritul anului pentru trofeele acordate de Academia de film americană. În 2019, atunci când au acordat trofeele asociației lor, producătorii au ales drept cel mai bun film "Green Book/ Green Book: O prietenie pe viață", regizorii au remarcat "Roma", editorii au fost cuceriți de "Bohemian Rhapsody" și de "The Favourite/ Favorita", directorii de imagine au mers pe "Cold War/ Războiul rece", iar scenariștii au premiat "Can You Ever Forgive Me?" și "Eighth Grade".

Faptul că nu se prea pot stabili favoriți pentru trofeul Oscar pentru cel mai bun film i-a făcut pe cei de la Variety să vorbească despre "teritorii necunoscute", iar platforma Deadline a numit premiile din acest an "una dintre cele mai strânse curse din istoria academiei".

Ieșită din comun este și nominalizarea multor filme care au statut de superproducții. Variety remarcă faptul că filmele enumerate între cele opt nominalizări au câștigat împreună nu mai puțin de 1,3 miliarde de dolari numai în Statele Unite. Este cea mai mare cifră de încasări pentru filmele nominalizate la Oscar, din 2010, când "Toy Story 3", "Inception/ / Începutul" și "True Grit/ Adevăratul curaj" adunau 1,35 de miliarde de dolari. De fapt este pentru prima dată din 2012 când totalul încăsărilor înregistrate de filmele nominalizate depășește un miliard de dolari.

În ultimii ani, membrii Academiei de film au fost acuzați că au pierdut legătura cu gusturile publicului. Ultimii câștigători ai Oscarului pentru cel mai bun film au avut cifre de audiență mai degrabă modeste în cinematografele americane, de la cele 28 de milioane de dolari raportate de "Moonlight/ În lumina lunii", până la "The Shape of Water/ Forma apei" (cu 64 de milioane) și "Spotlight" (45 de milioane). De fapt, din 2011, singura producție care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film și a avut încasări mai mari de 100 de milioane de dolari în Statele Unite este "Argo", cu 136 milioane de dolari.

Dintre peliculele lansate în cinematografe se poate spune că sunt mai modeste cifrele de la "Bohemian Rhapsody" (211 milioane de dolari, cinci nominalizări) și "A Star Is Born/ S-a născut o stea" (209 de milioane până acum, cu opt nominalizări).

Cu toate că între filmele nominalizate se numără "Roma", care, fiind lansată în principal pentru distribuția pe platforma online Netflix, are o cifră oficială de încasări destul de mică, media încasărilor înregistrate de peliculele nominalizate rămâne cea mai ridicată din ultimele două decenii, cu 163 de milioane de dolari. Doar în 2009 a mai fost o medie de 170 de milioane de dolari pentru peliculele nominalizate.

Un record este faptul că, pentru cele 20 de categorii la care concurează cu bărbați, nu mai puțin de 52 dintre persoanele nominalizate sunt femei. Numărul a crescut față de anul trecut când numai 44 de femei erau nominalizate.

Cu toate acestea nicio femeie nu se numără printre regizorii nominalizați în acest an, în toată istoria secțiunii doar nouă regizoare fiind nominalizate și doar una câștigând trofeul pentru regie.

În ceea ce privește câștigătorii, cifrele arată că egalitatea este departe: sunt 21 de ani de când o compozitoare a câștigat Oscarul pentru o partitură originală (Anne Dudley, pentru "The Full Monty/ Gol pușcă"), 13 ani de când a fost premiată o femeie pentru scenariu adaptat (Diana Ossana, pentru "Brokeback Mountain/ O iubire secretă"), 12, de când a câștigat o femeie pentru scenariu original (Diablo Cody, pentru "Juno"), opt ani de la ultimul triumf al unei femei la secțiunea rezervată filmelor în altă limbă decât engleza (Susanne Bier, pentru "In a Better World/ Într-o lume mai bună"), ca și pentru mixaj de sunet (Lora Hirschberg, pentru "Inception/ Începutul"), iar de la singurul triumf al unei femei la regie au trecut nu mai puțin de nouă ani (Kathryn Bigelow, pentru"The Hurt Locker/ Misiuni periculoase").

Lungmetrajele "The Favourite", de Yorgos Lanthimos, şi "Roma", de Alfonso Cuaron, conduc, cu câte zece selecţii, în topul nominalizărilor la cea de-a 91-a ediţie a galei Oscar, va avea loc duminică, la Dolby Theatre din Los Angeles. Câte opt nominalizări au primit filmele "A Star Is Born", de Bradley Cooper, şi "Vice", de Adam McKay, iar "Black Panther", de Ryan Coogler, de la Marvel, are şapte selecţii, inclusiv pentru cel mai bun lungmetraj. Pentru prima dată, Spike Lee a fost nominalizat atât la premiul pentru cel mai bun regizor, cât şi la cel pentru cel mai bun film, fiind doar al şaselea cineast de culoare care se poate lăuda cu această performanţă.