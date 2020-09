CAB l-a 'DESCUSUT' pe unul dintre patronii Colectiv - Știa că la club au mai fost artificii dar nu a introdus clauză de lipsă de efecte pirotehnice

Curtea de Apel București a început, miercuri, audierea inculpaților care doresc să dea declarații în dosar la început de proces.

Doar trei dintre cei judecați în dosar au acceptat să dea declarație la acest moment, restul arătând că vor uza de acest drept pe parcursul procesului.

Cei trei sunt Matei Petrică, artificier, Costin Mincu, unul dintre patroni și Antonina Radu, angajata ISU.

Paul Gancea Paul, Larisa Ganea, Moise Marian, Sandra Moțoc, Daniel și Cristian Niță și primarul Sectorului 5, Dan Cristian Piedone au spus că nu vor să dea declarații.

Prins în menghină de instanță

Primul care vorbește la Curtea de Apel București este Costin Mincu, unul dintre patronii clubului.

Acesta răspunde punctual la întrebările instanței care a arătat în debutul interogatoriului că știe toate lucrările dosarului de la Tribunalul București.

Astfel instanța a dorit să afle dacă Mincu avea cunoștință că în club se derulau uneori și spectacole cu artificii sau efecte pirotehnice, și de ce ca patron nu a introdus niciodată o clauză prin care să impună celor care subînchiriau clubul de la el și ceilalți doi patroni să nu folosească niciun fel de efect de acest gen.

La rândul său Ganea a încercat să explice că el nu a avut niciodată cunoștință că trupa Goodbye to Gravity intenționa să folosească astfel de efecte și că nu și că nu s-a gândit niciodată la formula unei astfel de clauze contractuale.

„Legat de felul în care era construit clubul acuzațiile erau așa. Că am luat in club gata facut. Guantanamo care funcționa. L-am luat cu ferestrele zidite ci doar tuburile de și motoarele de ventilație.



Se vede din factura de achiziție. Noi am cumpărat separat doar mobilierul și lucrul interioarelor. Gancea nu era in societate atunci.



Ca îmbunătățiri am dărâmat o parte din bar.



Judecătorii: buretele, vorbiți despre burete...



Am înțeles. Când am cumpărat Guantanamo el avea pe tavan o copertină interioara de top plasa cu inserturi militare. Copertina aia a fost luată de foștii proprietari.



Văzând ca e o sală înaltă am căutat o formă de design acustic. Asta e firma găsită de Alin (Anastasescu -n.r). Aceasta avea un portofoliu mare. Ne-au arătat lucrări la cluburi cunoscute.



Domn Șutu ne-a făcut prezentarea. Ne-a aratat odată cu prezentarea lucrărilor ne-a arătat pe site panouri de pluta, bureți și alte soluții”, a explicat Mincu.

Noi voiam efect acustic



„Judecător: de ce nu ați întrebat dacă acel burete e și inflamabil...



Așa este. Nu am întrebat. Asta e adevărul...



Judecător: pai nu ăsta e adevărul...



Nu a existat vreodată discuția că nu trebuie sa fie inflamabil și nici nu mi-am pus vreodată problema asta.



Judecatori: Le-ați spus vreodată celor care le subînchiriere ca nu doriți sa fie focuri de artificii sau pirotehnice??



Nu ...



Judecător: ce ați vorbit cu firma aceea?



Cu mine nu s-a discutat niciodată că firma la care am închiriat dorea efecte pirotehnice.



Anterior aceeași firma ce a mai subînchiriere de la noi nu au mai folosit vreodată artificii sau efecte.



La un moment dat m-a sunat un membru al trupei, Alexandru Pascu și mi-a spus ca nu mai au producător și ca își organizează singuri evenimentul.



Cat a existat Club Colectiv noi nu am.primit vreodată vreo cerere pentru așa ceva. A fost un eveniment chiar înainte.



Jud: în contractele de închiriere ați introdus clauza lipsei de prezenta a efectelor pirotehnice.



Nu. Nu am știut. Mie nu mi-a spus niciodată ca va fi un moment pirotehnic.



Și nici prima oara nu am știut ca vor avea efecte pirotehnice.



Pe planul de evacuare e adevărat ca se scria ca e interzis lucrul cu focul.



Cei de la ISU au spus ca sunt în control, au spus ca nu e nicio problema.



Ei au venit cu un teanc nou de tipizate, ei le-au completat și noi am semnat.”, a continuat Costin Mincu în fața judecătorilor care au trecut la consemnarea suplimentului său de declarație.