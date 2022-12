Câciu răbufnește după ce România a luat flit la Schengen: E incorect și frustrant!

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, susţine că este incorect şi frustrant ce s-a întâmplat în această săptămână în Consiliul JAI, când România nu a fost primită în spaţiul Schengen, precizând că Europa trebuie să strângă rândurile şi să se gândească la valorile democratice şi la pilonii pe care s-a construit.

Adrian Câciu a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, cu cât ar creşte PIB-ul României dacă am intra în spaţiul Schengen.

“Aici sunt mai multe studii legate de acest impact, dacă vreţi, asupra economiei româneşti. Unele spun că ar fi 10 miliarde de euro pe an. Evaluările mele sunt legate de creşterea reală, care s-ar adăuga la economia României, care ar fi de 0,5 puncte procentuale din PIB anual timp de 10 ani. Este incorect şi frustrant ce s-a întâmplat. Până la urmă, nu consider că am ratat noi. Cred că Europa trebuie să strângă rândurile în perioada următoare şi să se gândească foarte mult la valorile democratice şi pilonii pe care s-a construit. Până la urmă această aderare la Schengen a României, care este furnizor de securitate pentru Europa, mai ales în această perioadă complicată şi care merita pe deplin să facă parte din acest spaţiu Schengen şi cu atât mai mult începând din 2023, de la 1 ianuarie, putea să fie acest efort făcut şi mai devreme, cred că Europa trebuie să dea nişte răspunsuri. Am spus de la începutul conflictului cu Ucraina sau s-a spus că este nevoie de susţinere şi solidaritate. Solidaritatea trebuie manifestată plenipotenţiar. Deci, unde este solidaritatea în votul din JAI? N-o să intru în detaliile neapărat politice, dar pentru noi, ca ţară este frustrant, pentru că această ţară, România, şi de fapt cetăţenii şi economia au făcut eforturi majore să fie cu adevărat cetăţeni europeni, să se ridice la standardele europene. Ori nu poţi să tratezi politic sau eu ştiu, din perspectivă individuală a unor interese politice dintr-o anumită ţară din Europa un astfel de efort”, a afirmat Adrian Câciu.

El a menţionat că intrarea în spaţiul Schengen ar arăta că România este o destinaţie atractivă pentru investiţii.

“Nu e numai vorba de mişcare, Nu e vorba numai de circulaţie a persoanelor, ci este vorba de încredere şi de faptul că eşti o destinaţie atractivă pentru investiţii, mai ales în această situaţie complicată la nivel european şi global, în care avem de-a face cu o restructurare a lanţurilor de aprovizionare. Toate ţările văd că trebuie redusă dependenţa de anumite zone care existau ca un dat, adică dependenţa de Rusia, dependenţa de Asia. Toată Europa gândeşte cum facem să relocăm industriile în Europa, iar pentru acest lucru avem nevoie de un spaţiu, o piaţă internă care este unitară şi se manifestă la fel în toate ţările europene, cu atât mai mult într-o zonă ca cea a României. Încă o dată, cea mai lungă frontieră cu zona de conflict, unde Ucraina este agresată de administraţia rusă, de ceea ce face Putin, cu atât mai mult interesul strategic al Europei ar fi ca aici să facă o consolidare şi să investească. De altfel, asta ar fi consecinţa”, a explicat ministrul de Finanţe.

El susţine că prin măsurile care au fost luate în acest an, România a reuşit să păstreze şi chiar să crească încrederea investitorilor în economia noastră.

“Dar eforturile noastre vor continua şi, de altfel, investitorii se uită către România. Dacă ne uităm la cifrele din acest an, care este cel mai complicat an din istorie din perspectivă economică şi nu numai pentru România, dar mai ales pentru Europa, ne arată că prin ceea ce noi am făcut, am reuşit să păstrăm încrederea sau să creştem încrederea investitorilor în economia românească, în sensul în care, oferind câţiva piloni: pilonul de securitate, în primul rând, pilonul de predictibilitate şi de angajament al statului pentru sprijinul investitorilor, sprijinirea investitorilor şi pilonul economic şi social pe care am mers, în sensul în care am păstrat un echilibru. Nu înseamnă că lucrurile sunt paradisul, dar în situaţia aceasta complicată chiar s-a păstrat un echilibru socio-economic. Acest lucru a atras investitori. Schengenul ar fi adus în plus şi va aduce un plus. Eu sunt convins că România va intra în Schengen. Este o etapă. Nu trebuie să ne descurajăm, trebuie să mergem în continuare. Acest efort de consolidare a Europei trebuie să înceapă cu recunoaşterea faptului că România are toate drepturile de a fi membru pe deplin, cu toate tot ce înseamnă integrarea în Uniunea Europeană”, a mai afirmat Adrian Câciu.