Cadou politic generos pentru judecătorii CCR. Cât vor câștiga Dorneanu și colegii săi în 2018

Judecătorii Curții Constituționale au devenit de astăzi cei mai bine protejați magistrați români, dar și cei mai bine plătiți. Un proiect de ege, provenit strategic din rândurile grupului minoritaților naționale, dar sprijinit tacit de majoritatea PSD-ALDE-UDMR și tolerat de parlamentarii PNL, a trecut de ambele Camere ale Parlamentului. Timp de nouă ani, un judecător al Curții nu poate fi anchetat, arestat, reținut sau trimis în judecată, decât cu acordul a șase din totalul de nouă membri ai CCR. Cu superimunitatea asigurată pentru cei care decid ce lege este neconstituțională și care nu, parlamentarii s-au asigurat și de traiul acestor judecători. Potrivit noilor prevederi adoptate, beneficiile financiare pentru un judecător CCR vor urca în acest an la peste 10.000 de euro.

Adoptată în Senat, cameră decizională, propunerea deputatului minorității sârbe, Adnagi Slavoliub, a ridicat mingea la fileul judecătorilor CCR. Ca și în cazul parlamentarilor, aceștia se pot pronunța pe acțiunile procurorilor când anchetele acestora privesc un judecător al Curții. Spre deosebire de deputați și senatori, în cazul cărora este nevoie de votul majorității simple pentru aprobarea unei cereri de urmărire penală venită din partea porcurorilor DNA sau ai Parchetului General, pentru anchetarea unui judecător CCR este nevoie de o majoritate calificată: două treimi din numărul judecătorilor CCR, adică de acceptul a 6 din totalul de 9.

„Imunitatea propusă constituie cea mai eficientă garanţie că judecătorii CCR îşi pot exercita rolul conferit de legea fundamentală fără constrângeri sau presiuni. Au fost preluate condiţii prevăzute în caz de infracţiunea flagrantă pentru deputaţi şi senatori, tocmai pentru a elimina speculaţia că judecătorii CCR ar aparţine de orice responsabilitate penală în cazul comiterii unei infracţiuni indiferent de condiţii”, precizează inițiatorul în expunerea de motive.

„Judecătorii CCR nu pot pot fi urmăriţi penal, reţinuţi, arestaţi, percheziţionaţi sau trimişi în judecată, decât cu încuviinţarea plenului Curţii Constituţionale, la cererea ministrului Justiţiei, sesizat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Încuviinţarea se dă cu votul a două treimi din numărul judecătorilor CCR, după ascultarea judectăorului în cauză”, se arată în propunerea de modificare a Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

Noile privilegii de tratament nu se opresc doar aici. Celor de natură penală li se adaugă cele de natură pecuniară.

După încetarea mandatului de judecător CCR, acesta poate opta pentru intrarea în avocatură sau notariat, fără examen. Mai mult, la încetarea mandatului de judecător CCR sau în cazul imposibilității continuării mandatului din motive medicale, acesta beneficiază de o sumă egală cu îndemnizaţia netă pe şase luni. În cazul președintelui Valer Dorneanu, care ia o indemnizație lunară netă de aproape 20.000 lei, această prevedere se poate materializa într-un bonus de peste 135.000 de lei, adica aproape 30.000 de euro.

Între timp, în timpul mandatului său actual, Dorneanu, dar și alți colegi din CCR au mai primit încă un cadou substanțial- o recalculare a pensiei speciale, care le aduce un plus lunar de peste 17.000 de lei.

Potrivit noilor prevederi, pensia minimă a unui membru al Curții va fi de 80% din indemnizația brută și din sporuri. Pentru cei care au deja 25 de ani vechime în domeniu, pensia poate crește cu 1% din indemnizația netă si sporurile luate ca bază de calcul pentru fiecare an de activitate în plus. Pensia astfel stabilită se actualizează în raport cu indemnizația de încadrare brută lunară și sporurile aferente ale judecătorilor Curții Constituționale. Pensia de serviciu se recalculează, la cerere, prin adăugarea vechimii dobândite în funcția de judecător după data stabilirii acesteia.

Acest lucru echivalează cu o creștere mai mult de 100% a pensiei actuale a unui judecător CCR, pensie care poate fi luată, cumulată, la indemnizația netă de membru al acestei Curți.

Potrivit declarației de avere, Valer Dorneanu a luat anul trecut 226.041 lei în calitate de președinte CCR, plus o pensie de 145.836 de lei. Adică o indemnizație netă lunară de 18.336 lei, plus o pensie lunară de 12.153 de lei. La acești bani s-a adăugat alți 49.985 de lei, pentru cursurile prestate ca profesor la Universitatea Nicolae Titulescu. În total , venituri pe un an de 421.862 lei.

În acest an, după noile grile de salarizare, indemnizația unui președinte CCR a ajuns la 22.543 de lei. Iar pensia ajunge la valori mult mai mari decât anul trecut. Potrivit noii legi trecute de Senat, la salariul mai sus menționat, ca bază de calcul pentru pensie, se adaugă sporurile primite de fiecare judecător al Curții: 25% din indemnizația netă - 5.635 de lei, spor de suprasolicitare neuropsihică, 15% - spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase – 3.381 lei, 5% - spor de confidențialitate, echivalentul a 1.127 lei și, în fine, sporul pentru titlul de doctor, alți 950 de lei. În total 11.903 de lei numai din sporuri și o bază finală de calcul pentru pensie de 33.636 de lei.

Cu o carieră de peste 50 de ani în domeniu, Dorneanu se califică la mai mult decât pensia minimă de 80% din indemnizația brută și sporuri - adică 26.908 lei, dată pentru un minim de 25 de ani vechime. La această sumă se adaugă câte 1% din baza de calcul pentru fiecare din cei 26 de ani vechime avuți în plus, ceea ce i-ar aduce la pensie încă 8.745 de lei. Totalul pensiei brute ar fi însă de 35.653, o valoare sensibil mai mare decât baza de calcul.

În modificările aduse se arată că pensia nu poate fi mai mare decât indemnizația netă și sporurile primite la un loc, ceea ce înseamnă că Dorneanu ar putea primi, odată cu intrarea în vigoare a noii legi, o pensie de serviciu în jur de 33.000 de lei brut. Cum de la 1 ianuarie pentru pensiile mai mari de 2000 de lei nu se mai aplică decât un impozit redus de la 16 la 10%, rezultă că președintele Curții Constituționale se va bucura de o pensie netă de aproape 30.000 de lei lunar.

Și pentru că legea permite cumulul pensiei cu indemnizația netă și sporurile, în calitate de pensionar și presedinte al CCR, Valer Dorneanu va ajunge să ia de la stat venituri de aproximativ 50.000 de lei pe lună, adică peste 10.000 de euro. Un cadou frumos din partea politicienilor pentru cel care decide constituționalitatea unei legi în România. Bineînțeles că Dorneanu nu este singurul beneficiar al acestor bonusuri financiare. Din ceilalți 8 judecători ai Curții, numai Maia Teodoriu, Petre Lăzăroiu și Attila Varga nu sunt și pensionari.