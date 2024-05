Călătorie de coșmar pentru mai mulți români care au plecat în Turcia cu trenul: Au fost nevoiți să se dezbrace în chiloți să poată sta în vagoane

Istanbul este una dintre destinațiile turistice preferate de români. Anual, mii de turiști aleg să călătorească cu trenul din București către Istanbul, atrăgându-i costul mai mic al transportului. Totuși, mulți dintre acești turiști au relatat că experiența nu este întotdeauna plăcută.

Când vine vorba despre transport, mulți preferă să călătorească cu trenul, deoarece este mai ieftin. Pe rețelele de socializare există numeroase forumuri unde românii își împărtășesc experiențele din Turcia sau din drumul spre Turcia.

O internaută a întrebat cum a fost călătoria cu trenul de la București la Istanbul, iar răspunsurile nu au fost deloc încurajatoare. Majoritatea oamenilor s-au plâns de durata foarte lungă a călătoriei, de aproximativ 20 de ore. Unii călători au menționat că au beneficiat de aer condiționat, în timp ce alții nu au avut această facilitate, conform Playtech.

„A fost groaznic pot spune…zici ca mergi cu mocănița și nu vei mai ajunge vreodată… de condițiile din tren ce pot sa spun ..am avut cușetă de dormit și aer condiționat .Cel mai bine este cu autocarul sau mașina personală,” a fost unul dintre comentarii.

„Dacă va puteți închipui un tren internațional FĂRĂ AER CONDIȚIONAT în plină vara, acesta este. Am crezut că murim. Noroc că am avut un vagon doar pentru noi și am putut stă în chiloți. Apă la baie avea cam 60 de grade, îți rănea mâna. Fără draperii, leșinați în plin soare. Stat o grămadă în stații, găsit oameni care încercau să treacă fraudulos frontieră. Luați avionul! ” a spus o altă internaută.

Până de curând, turiștii români erau obligați să prezinte pașaportul la intrarea în Turcia, însă lucrurile s-au schimbat. Agențiile de presă din Turcia anunță că posesorii de cărți de identitate românești vor beneficia de scutire de vize pentru călătoriile turistice și permisele de tranzit în Turcia.

Românii vor putea să stea în Turcia între 90 și 180 de zile, decizia fiind luată în conformitate cu articolul 18 din Legea nr. 6458 privind străinii și protecția internațională, conform comunicatului emis ieri.

„În conformitate cu articolul 18 din Legea nr. 6458 privind regimul străinilor și protecția străinilor, s-a hotărât acordarea unei scutiri pentru cetățenii români posesori de carte de identitate pentru călătoriile turistice și permisele de tranzit cu o perioadă de ședere de cel puțin 90 de zile în cadrul zilelor IRO în Turcia. ”, se arată în documentul semant de preedintele turc Recep Erdogan.