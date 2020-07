Calendar pentru dublarea alocațiilor, propus de Violeta Alexandru

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale a anunţat, miercuri seara, că a propus Guvernului un proiect de Ordonanţă referitor la majorarea alocaţiilor pentru copii, acestea urmând să fie dublate după un calendar ce are anumite etape, notează Agerpres.

"În şedinţa de Guvern de astăzi, în primă lectură, am propus proiectul de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea articolului 3 din Legea 61/1993 privind alocaţiile de stat pentru copii, prin această propunere Guvernul practic dublând alocaţiile după un calendar care are anumite etape. Prima mărire va fi în septembrie (de 20% - n. r.), aferentă lunii august. Practic, cei care vor urmări încasarea acestei alocaţii pentru luna august vor vedea în septembrie, după caz. Dacă au optat pentru a le primi pe card, vor primi imediat după 8 septembrie, iar dacă le primesc în numerar, după a doua jumătate a lunii, conform calendarului obişnuit al încasării alocaţiilor, urmând să găsească o creştere care atinge 185 de lei pentru copii între 2 şi 18 ani, respectiv 369 de lei pentru copii între 0 şi 2 ani şi copii cu dizabilităţi între zero şi 18 ani", a explicat Violeta Alexandru, la finalul şedinţei de Guvern.

Potrivit acesteia, următoarele etape de creştere vor fi câte două pentru 2021, în prima parte a anului, în februarie, aferent lunii ianuarie, tot în procent de 20%, "ca şi cel pe care îl aplicăm acum, în această jumătate de an", respectiv o alta în august, tot de 20%. Creşterea va fi similară şi în 2022, respectiv la începutul anului şi în august, pentru iulie.

"Astfel, la finalul lui 2022, vom avea o creştere a alocaţiilor de 300 de lei pentru copii între 2 şi 18 ani, respectiv de 600 de lei pentru copii între zero şi 2 ani şi pentru copii cu dizabilităţi între zero şi 18 ani. Aceasta este propunerea pe care am adresat-o Cabinetului, o propunere care are în vedere, atât dorinţa legiuitorului şi decizia Curţii Constituţionale, cât şi posibilităţile pe care bugetul azi, marcat de această pandemie, care a avut un efect direct în economie, le poate susţine, respectiv o creştere care să poată să fie susţinută în bugetele pentru anul viitor şi respectiv pentru 2022", a precizat ministrul Muncii.

Violeta Alexandru a adăugat că această decizie a fost luată împreună cu colegii de Guvern, cu ministrul Finanţelor, cu care a avut mai multe discuţii privind posibilităţile pe care bugetul le are în acest moment pentru majorarea alocaţiilor, respectiv cu ministrul Justiţiei, pentru a armoniza decizia Curţii Constituţionale şi legea votată de Parlament.

"Aş vrea să reamintesc că toate măririle de alocaţii din ultimii ani au fost făcute ca urmare a iniţiativelor PNL. În 2015, alocaţia s-a dublat de la 42 de lei la 84 de lei, în 2019 a crescut de la 84 la 150 de lei. Mergem pe aceeaşi linie pe care PNL a urmat-o în aceşti ani, de creştere a alocaţiilor", a mai spus ministrul Muncii.