Călin Nistor, actualul și, poate, viitorul șef al DNA: 'Presiunea mediatică asupra instituției era infernală. Lucrurile s-au mai calmat'

Călin Nistor a spus, la interviul dat la MJ, că atunci când a preluat portofoliul de șef al DNA, „presiunea mediatică era infernală”, iar acum lucrurile „s-au mai calmat”, el precizând că acolo unde au fost abuzuri din partea procurorilor, aceste greșeli au putut fi identificate, anunță MEDIAFAX.

„Legat de comunicarea cu mass-media, eu cred că am reușit să iau acea presiune mediatică care era infernală, la un moment dat, de pe instituție, și, cumva, lucrurile s-au mai calmat. Noi avem un birou de relații publice, condus de un fost jurnalist, pentru că acum are calitatea de specialist în comunicare și,practic, este funcționar public. (...) Noi, pe cauzele cu magistrați, am dat trei comunicate: unul la finalizarea raportului Inspecției Judiciare, când au apărut în mass-media declarații ale unor oficiali din cadrul Inspecției, fie pe surse a apărut raportul, noi am dat detaliat, pe magistrați, numărul de judecători și de procurori, în ce domeniu a activat fiecare. La un moment dat s-a propagat ideea ca magistrații au fost supravegheați în masă de către DNA și am comunicat că există un număr de 166 de magistrați care au făcut obiectul supravegherii autorizate de judecător. (...) Nu știu dacă de fiecare dată trebuie intervenit. Dacă jurnalistul e de bună credință, se uită că am comunicat”, a spus procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Călin Nistor spune că nu poate nega că au existat „greşeli individuale săvârşite de procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie”.

„S-au făcut şi erori, dar în mod concret DNA cred că şi-a îndeplinit menirea şi obiectivul general”, a mai spus sursa menționată.

Călin Nistor, candidat pentru postul de șef al DNA, a prezentat și câteva date statistice legate de achitările date de judecători în dosarele instrumentate de procurorii anticorupție.

„Pornind de la o analiză a datelor statistice pentru anul 2018. (...) În anul 2018, au fost 9.199 de cauze, s-au soluționat 3.547 de dosare, au fost trimiși în judecată 556 inculpați. Peste 1.026 de dosare au fost soluționate în termen de un an de la prima sesizare. Un indicator negativ îl constituie numărul de 202 inclupați achitați, dacă ne raportăm la criteriile instituite de CSM, procentul fiind undeva la 36%.

Joi, la sediul Ministerului Justiției, au fost audiați patru candidați care aspiră la funcția de șef al Direcției Naționale Anticorupție. Este vorba despre Mariana Alexandru, Crin-Nicu Bologa, Camelia Elena Grecu și Călin Nistor, actualul șef al DNA. Inițial, și procurorul Ionuț Botnaru s-a înscris în această cursă, dar el a anunțat, joi, că se retrage din concurs.

Interviurile pentru funcțiile de conducere din Ministerul Public au început marți. Astfel, în fața comisiei au ajuns, marți și miercuri, candidații pentru fotoliul de șef al Parchetului General. Joi este rândul celor care vor să fie șefi peste parchetul anticorupție, iar vineri se vor prezenta procurorii care vor să conducă DIICOT. Este vorba despre Teodor Niţă, Ioana Bogdana Albani, Elena-Giorgiana Hosu, Viorel Badea și Daniel Horodniceanu.