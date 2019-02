Gabriel Oprea, președintele UNPR, apel către partidele de `intelligence`: E corect ca atunci când vii în fața alegătorilor să o faci cu gradele la vedere

Apropierea alegerilor europarlamentare ascute lupta politică. Nu puține voci din zona publică au acuzat că bătălia politică nu se duce cu arme egale și că unele formațiuni ar fi susținute din zona serviciilor speciale și că unii din conducerile unor partide sunt chiar ofițeri acoperiți ai diferitelor servicii speciale din România și nu numai.

În acest context s-a vorbit de PLUS condus de fostul premier Dacian Cioloș și Pro România condus de Victor Ponta și de USR. Cei doi foști premieri și șeful USR au negat vehement acuzațiile, iar Dacian Cioloș chiar a amenințat cu instanța orice astfel de tip de insinuare.

O abordare diferită a avut însă președintele UNPR, generalul (r) de justiție Gabriel Oprea, fost vicepremier, ministru al Apărării și ministru al Administrației și Internelor. Acesta a vorbit de curând despre ”partide de intelligence” și a cerut public tuturor celor care au grade militare să intre în campanie electotală cu ele la vedere așa cum face el însuși.

Solicitat de STIRIPESURSE.RO să precizeze dacă s-a referit la cei care sunt angajați în serviciile secrete fostul vicepremier a precizat:

”Am un respect deosebit pentru angajații din instituțiile de intelligence. 99% dintre ei sunt patrioți și își fac datora față de țară. Dar există intelligence și în rândul politicienilor. Și aici consider că e corect ca atunci când te prezinți în fața alegătorilor, să o faci cu tot ceea ce reprezinți la vedere. Inclusiv cu gradele. Eu sunt cu gradele la vedere, sunt militar și nu am ascuns asta. Deci cred că toți cei care au grade la vreo instituție de intelligence sau au o relație de colaborare, trebuie să spună lucrul acesta deschis, să iasă la lumină, pentru ca românii să știe exact cine sunt acești candidați si să voteze în cunoștință de cauză.”, a declarat Gabriel Oprea, președintele UNPR.