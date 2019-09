Călin Popescu Tăriceanu a rămas fără cuvinte după înțelegerea PSD - Meleșcanu

Șeful ALDE Călin Popescu Tăriceanu nu a fost consultat cu privire la instalarea vicepresedintelui ALDE Teodor Melescanu, fost ministru de Externe, in functia de sef al Senatului, cu sprijinul PSD. „O astfel de propunere nu am de ce sa o comentez. O discutie cu ALDE nu a avut loc. Am vorbit cu Melescanu si nu mi-a zis nimic”, a zis luni Tariceanu, la auzul vestii. Senatorii PSD au decis luni in prezenta Vioricai Dancila sa-l sustina pe Melescanu la sefia Senatului, desi ALDE a iesit de la guvernare.

„Nu știu, nu mi s-a adus la cunoștință această decizie. Nu vreau să facă foarte multe comentari, dar această chestiune ar fi putut să fie făcută, dacă a fost făcută, subliniez la modul ipotetic, numai în cadrul unei discuții cu ALDE. Această discuție cu ALDE nu a avut loc. Prin urmare o astfel de propunere nu am ce s-o comentez”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu.

Chestionat dacă este tentativa de racolare a unui parlamentar ALDE, Tăriceanu a răspuns: „V-am spus punctul meu de vedere și acest punct de vedere îl îmbrățișează și colegii mei. Iar dacă vreți să vă mai spun altceva am avut aseară o discuție cu domnul Meleșcanu în care nu mi-a spus absolut nimic despre o astfel intenție, în așa fel încât să nu se lase intenția din partea mea că l-aș bănui pe domnul Meleșcanu de o astfel intenție”.

Întrebat dacă pentru acest lucru ia în considerare excluderea lui Teodor Meleșcanu din ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a replicat: „Dar nu cred că poate cineva să propună o funcție la ALDE fără să discute cu conducerea ca să se poată accepta o astfel propunere”.

Liderul ALDE a dezmințit posibile negocieri ale PSD cu ALDE.

„Nu, cu parlamentari ALDE nu sunt negocieri, nici discuții. Azi am stat de vorbă și cu colegii de la Cameră și unii despre care au apărut zvonuri în presă că ar fi avut discuții, mi-au spus că nu au avut niciun fel de discuții”, a explicat Tăriceanu.

