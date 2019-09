Călin Popescu Tăriceanu anunță CONDIȚIILE puse pentru a vota moțiunea de cenzură: Ce trebuie să facă Ludovic Orban

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat că a avut discuții cu PNL și va avea și în această săptămână, însă partidul nu e dispus să dea un cec în alb la moțiunea de cenzură și să spună „mergem pe încredere”, informează mediafax.

„Am avut o discuție prealabilă cu cei de la PNL și vom mai avea o discuție săptămâna aceasta. Poziția mea a rămas aceeași le-am spus că avem toată disponibilitatea ca partid de opoziție, dar după aceea ce urmează? Le-am spus celor de la PNL «veniți cu ceva, care e programul vostru politic, care e programul vostru de guvernare, care este echipa guvernamentală?». Trebuie să știm ceva. Fără să intrăm la guvernare. Nu putem să dăm un cec în alb și să spunem «mergem pe încredere». Nu le-am dat o dată limită, dar ca să putem pune semnăturile pe o moțiune eu cred că așa ar fi corect, nu doar pentru noi, ci și pentru cetățeni”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, luni la Realitatea Tv, întrebat dacă ALDE va susține moțiunea de cenzură.

Liderul ALDE a adăugat că PNL trebuie să vină cu un document, cu o prezentare, în care să arate ce planuri are după ce cade Guvernul Dăncilă.

„Nu trebuie să ne convingă cu trei vorbe, trebuie să vină cu un document într-un fel. Această prospețime a USR nu e întotdeuna de folos. Nu suntem dispuși să dăm un cec în alb. Pentru aceste semnături trebuie să vină cu o prezentare în care să arate ce își propun pentru a guverna un an. Am văzut textul moțiunii de cenzură, o să facem niște propuneri, dar trebuie să vedem pașii următori. Depinde ce vrea PNL dacă vrea s-o dea jos mai repede sau mai târziu pe Viorica Dăncilă”, a conchis Tăriceanu.