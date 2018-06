Călin Popescu Tăriceanu anunță MĂSURI RADICALE, după SCANDALUL din Parlament: 'Eu nu voi închide ochii, sunt manifestări de tip fascist' - VIDEO

Mai multe persoane au protestat, miercuri, pe holul Parlamentului, faţă de modificarea Codului de procedură penală, în timpul discursului din plen al premierului Viorica Dăncilă.

Cele nouă persoane au strigat: "Cuib de hoţi şi mafioţi!"; "DNA să vină să vă ia!", "Ruşine să vă fie!", "Viorica, fă ceva, Dragnea, dă-ţi demisia!". Protestatarii au refuzat să plece şi s-au aşezat pe covor pentru a nu fi evacuaţi de angajaţii Parlamentului.

Călin Popescu Tăriceanu a anunțat că va lua măsuri radicale pentru ca astfel de scandaluri să nu mai aibă loc în Parlament și a criticat în termeni duri USR, partidul care i-a invitat pe manifestanți.

”Vom lua măsuri pentru a preveni, pe viitor, situații similare. De când știu eu, în Parlament nu am văzut așa ceva. Am văzut unii care erau ziariști, pe care nu i-am mai văzut pe aici, ei nu fac cinste presei. Nicăieri nu am văzut ceva similar. Nu știu dacă agresiunea fizică e o soluție pentru a forța pe cineva să facă declarații. Mi se pare inacceptabil acest lucru. Dacă rezultatul asigurării protecției pazei și protecției Parlamentului e ca azi, atunci ce facem? Accesul persoanelor străine nu poate fi interzis în Parlament și nici nu vrem. Dar dacă aceste prevederi sunt folosite pentru a introduce în Parlament oameni al căror comportament este cel pe care l-am văzut, vom discuta să luăm niște măsuri pentru a preveni pe viitor situații similiare.

Dacă USR asta înțelege prin politică, atunci va trebui să luăm niște măsuri care să însemne anumite restricționări, nu ale activității parlamentare, ci ale celor care au alte preocupări și care sunt preocupări specifice străzii. Dacă vor să le importe în Parlament, eu vă spun că nu putem să transformăm Parlamentul din loc de dezbatere în loc de bătălie fizică, să-l transformăm în ring de box. O să introducem prevederi în regulament care să ne permită să revenim la normalitate. Aceste manifestări sunt manifestări de tip fascist. Așa a început fascismul și totalitarismul în Europa. Și comuniștii după război la fel s-au comportat, prin violență, să acapareze puterea. Atâta vreme cât eu sunt președinte al Senatului, vă spun că nu sunt dispus să închid ochii, să mă fac că nu văd și să tolerez astfel de atitudini.”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

