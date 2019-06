Călin Popescu Tăriceanu bate cu pumnul în masă, în cazul lui Teodor Meleșcanu: 'Nu ministrul e vinovat'

Călin Popescu Tăriceanu a anunțat, după ședința coaliției, că Teodor Meleșcanu se bucură de susținerea ALDE și că nu va fi remaniat, așa cum a cerut președintele Klaus Iohannis. ”Nu ministrul e vinovat”, a punctat Tăriceanu în scandalul legat de imposibilitatea a mii de români de a vota pe 26 mai în străinătate.

”Nu am discutat despre remaniere sub nicio formă, nici în coaliție, nici cu colegii mei. Din moment ce este ministru, are susținerea mea. Nu sunt adeptul găsirii țapului ispășitor. El a prezentat o analiză. Am avut o discuție cu dânsul. El a prezentat un raport premierului, va fi dat publicității. Nu ministrul e vinovat, nu el stabilește secțiile de vot. Ele sunt solicitate de ambasadorii din țările respective, care au date despre locurile cu cei mai mulți români. Nu e o decizie personală a ministrului de Externe.”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

