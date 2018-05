Călin Popescu Tăriceanu, prima reacţie după achitare: 'Lupta pe care am dus-o este lupta unei naţiuni întregi de a se elibera de cătuşele statului paralel'

Călin Popescu Tăriceanu a spus, marţi, după ce magistraţii ÎCCJ au decis să îl achite în dosarul în care a fost acuzat de mărturie mincinoasă că "lupta pe care am dus-o este lupta unei naţiuni întregi de a se elibera de cătuşele statului paralel".

"Până la urmă, lupta pe care am dus-o este lupta unei naţiuni întregi de a se elibera de cătuşele statului paralel, e o luptă pe care am dus-o într-un sistem democratic în care să prevaleze respectul pentru drepturile şi libertăţile cetăţeanului şi domnia legii. Acestea au fost valorile au fost valorile ân care am crezut de la început când m-am angajat în lupta politică, acestea sunt valorile în care eu cred şi eu şi colegii mei liberali din ALDE şi pe care doresc să le înapoiez românilor. ALDE va conduce în continuare această luptă care reprezintă pewntru noi o datorie, o obligaţie faţă de România", a declarat Tăriceanu la Antena 3.

Şeful Senatului a mai spus că lupta împotriva corupţiei nu trebuie să devină un "paravan pentru lupte politice".

"Sunt oameni care au fost târâţi în procese, care au fost acuzaţi, supuşi oprobiului public, unii din ei arestaţi fără să fie judecaţi, ţinuţi închişi lungi perioade ca în final să fie achitaţi. Sunt oameni care şi-au văzut carierele profesionale distruse, reputaţia, familia şi aşa mai departe. Trebuie să acceptăm cu toţii că nu putem deroga de la normele statului de drept în numele unui ţel care este, onest, combaterea corupţiei. Combaterea corupţiei nu poate să fie un paravan pentru lupte politice", a mai spus Călin Popescu Tăriceanu.

Preşedintele Senatului a fost achitat marţi, 22 mai, de judecătorii ÎCCJ. Decizia poate fi atacată de DNA în termen de 0 zile, la completul de 5 judecători a ÎCCJ.

Călin Popescu Tăriceanu a fost trimis în judecată de DNA pe 7 iulie 2016 pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului. Conform DNA, în cadrul actelor de cercetare privind retrocedarea nelegală a unei suprafeţe din pădurea Snagov şi a Fermei Băneasa, Tăriceanu a făcut, sub jurământ, la data de 15 aprilie 2016, declaraţii necorespunzătoare adevărului cu privire la aspecte esenţiale ale cauzei asupra cărora a fost întrebat şi nu a spus tot ce ştie în legătură cu împrejurări esenţiale, urmărind prin aceasta împiedicarea/îngreunarea tragerii la răspundere penală a inculpaţilor cercetaţi în dosarul trimis în judecată.

