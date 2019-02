Călin Popescu Tăriceanu spune ce se va întâmpla cu bugetul SRI - Comisia de control trebuie să înțeleagă cu ce se cheltuiesc banii

Președintele Senatului, Călin Popescu Tariceanu, sustine, referitor la bugetul SRI că acesta trebuie să fie reglementat de Comisia de Control al SRI, fiind forul care trebuie sa indice daca bugetul SRI este prea mare, prea mic sau suficient.

"Si eu si multi romani isi pun întrebarea cum se justifica cresterea, an de an, a bugetelor SRI. De acest subiect trebuie sa se ocupe cu precadere comisia de control care trebuie sa inteleaga cu ce se cheltuiesc banii, daca sunt probleme de combatere a terorismului, de securitate nationala, daca trebuie bani in plus", a declarat Calin Popescu Tariceanu la Antena 3.

Precizarile vin in contextul in care in proiectul pus in dezbatere publica era prevazuta o crestere a bugetului SRI, insa Liviu Dragnea a mentionat ca ar trebui ca banii dati serviciilor de informatii ar trebui sa fie redusi.