Călin Popescu Tăriceanu: Sunt printre ultimii mohicani în politică. Se termină cel mai greu an pentru mine din 1989 încoace

Călin Popescu Tăriceanu a transmis joi că anul 2020 a fost cel mai greu an pentru el din punct de vedere politic, dar nu va înceta să gândească liberal astfel că prioritatea sa pentru anul viitor va fi să găsească oamenii „care pot duce mai departe lupta” pentru drepturile și libertățile cetățenilor.

„ALDE: ne-au ieșit prea puține anul acesta! La alegerile locale am obținut mult mai puțin decât ne-am propus și proiectul de fuziune cu Pro România pentru construcția unui pol social liberal pare că nu este acceptat de români!

Strategia de divizare și învrăjbire impusă de Klaus Iohannis pare că a funcționat mai bine decât cea de unire a forțelor. Iohannis a sacrificat pacea pentru un război electoral pe care l-a câștigat, dar cu urmări dramatice pentru societatea românească! Va fi greu și va dura mult până când românii or să fie de aceeași parte a baricadei, pentru că faliile tăiate în societate încă din anii lui Băsescu s-au adâncit și mai mai mult sub Klaus Iohannis.

Personal: sunt în politică de 30 de ani! Probabil că sunt printre ultimii mohicani (sau „dinozauri”, cum ar zice haștagiștii!) care au intrat pe scenă imediat după Revoluție. În casa părinților mei s-a reînființat Partidul Național Liberal în decembrie ’89. Toată activitatea mea politică este legată de liberalismul pe care nu am încetat să-l iubesc, indiferent unde m-au purtat pașii!

Așa că, nu o să încetez să gândesc liberal. Nu o să mă înmoi atunci când vine vorba despre drepturile și libertățile individuale. Cred că ordinea priorităților este: individ, comunitate, societate și nu invers. Nu cred că poate exista țară liberă cu cetățeni oprimați!

Pentru mine, prioritatea lui 2021 este să găsesc oamenii care pot duce mai departe lupta pentru aceste libertăți, să le dau din experiența mea și să mă asigur că țin drumul drept! Nu e ușor să-i găsești, pentru că nu e ușor să fii contra curentului și nu e ușor să găsești valori stabile și clare și mai ales să nu cazi pradă tentațiilor de moment! Voi sta în spatele tuturor celor care cred că românii merită să trăiască într-o societate cu adevărat liberă și nu a unei democrații de mucava!”, a scris Tăriceanu pe pagina sa de Facebook.

„Se termină un an pe care nu o să-l regrete nimeni! 2020 a fost cel mai greu an din 1989 încoace! Pentru omenire, pentru români, pentru partidul pe care îl conduc, pentru mine personal! Probabil am fi cu toții mai fericiți dacă l-am șterge pur și simplu din calendar! Dar așa e viața! Dumnezeu ne supune la încercări care, câteodată, ne depășesc imaginația!

Mapamondul: cred că omenirea a reacționat exagerat la acest virus. Cred că puteam să trecem prin el cu mai puțină isterie și fără să ne blocăm în case și să ne distrugem economiile. Cred că noi, cei mai vârstnici, am mai trecut, fără să știm, de câteva ori prin acest gen de epidemii, dar atunci nu existau Facebook, Instagram, TikTok și celelalte „jucării” care au acum puterea să clădească realități virtuale. Nu am o explicație de ce liderii mondiali au fost atât de slabi și s-au lăsat manipulați atât de ușor! Poate vreodată o să aflăm!”, a mai scris acesta.