Călin Popescu Tăriceanu TUNĂ și FULGERĂ la adresa Parchetului General

Călin Popescu Tăriceanu, fostul președinte al Senatului, este așteptat, miercuri, la Parchetul General. Surse judiciare au precizat că fostul președinte al Senatului va fi audiat de procurori într-un dosar de abuz în serviciu. Acesta susține că la mijloc ar fi vorba de o necunoaștere a legii din partea procurorilor, și nu de vreo vinovăție a sa.

Citește și: Daniel Funeriu, IEȘIRE NERVOASĂ la adresa lui Tudor Gheorghe: Mizerabile rapsod! Pune-te, mă, în genunchi în fața copiilor acestei țări și cere-le iertare!

"Din ce am citit astăzi în presă, pentru că practica scurgerii infromaiilor către presă este la modă, am aflat că sunt acuzat de abuz în serviciu cu privire la neaplicarea unei decizii de incompatibilitate cu privre la un membru al Senatului. Nu președintele Senatului este cel care decide dacă un senator își păstrează calitatea de mebru al Senatului sau o pierde. Acest lucru se face în urma unei proceuri pe are am îndeplinit-o cu rigurozitate și decizia se ia de majoritatea senatorilor.

E vora de o confuzie, dacă nu mai mult de o necunaștere a prevederilor legale de către cei de la Parchet. Am tot interesul să colaborez cu cei din justitție pe lămurirea acestei chestiuni", a declarat Tăriceanu.