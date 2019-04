Călin Popescu Tăriceanu vorbește despre marea teamă a lui Liviu Dragnea: Eu sper să rămână liber

Călin Popescu TĂriceanu a afirmat, sâmbătă la Iași, că își dorește ca Liviu Dragnea să rămână un om liber, întrebat dacă PSD-ALDE va avea candidat unic, în cazul în care liderul social-democrat ar candida la alegerile prezidențiale.

Citește și: Liviu Dragnea, izbucnire NERVOASĂ, la finalul mitingului de la Craiova: a răbufnit din cauza lui Ion Iliescu

„Eu în primul rând îmi doresc ca Liviu Dragnea să fie și să rămână liber, pentru că în nicio țară în Europa civilizată, cineva care se ocupă de alegeri și care mobiliează electoratul la alegeri nu ajunge să fie condamnat pentru asta, așa cum i s-a întâmplat lui. În al doilea rând, și el și eu am spus, și este un bun prilej să repet că am discutat împreună despre viitoarea candidatură din partea coaliției și am hotărât că după alegerile pentru Parlamentul European vom redeschide subiectul ca să hotărâm cum procedăm”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, într-o conferință de presă susținută, sâmbătă, la Iași.

Întrebat ce va face ALDE dacă PSD va decide să aibă candidat propriu la prezidențiale și dacă partidul pe care îl conduce va susține această variantă, Tăriceanu a răspuns: „Vom discuta aceste lucruri, după alegerile pentru Parlamentul European. În momentul de față suntem pe terenul supozițiilor și nu vreau să alimentez aceste supoziți pentru că ele ar crea speculații care nu ne-ar fi de folos”.

El a adăugat că, pentru europarlamentarele din 26 mai, ALDE are intenția să aibă cel puțin cinci mandate în PE.

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, vineri la Craiova, întrebat dacă va candida la alegerile prezidențiale că dacă o să aibă posibilitatea fizic se va mai gândi, precizând că în prezent este liber.

„Dacă o să am posibilitatea fizic, ne mai gândim. Acum am (posibilitatea fizic - n.r.). Acum sunt liber, sunt cu voi”, a afirmat Liviu Dragnea, întrebat dacă ia în calcul o candidatură la prezidențiale.

Coaliția PSD-ALDE încă nu a anunțat o decizie în legătură cu candidatul la alegerile prezidențiale.

Referitor la subiect, președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi, că e pregătit să își asume candidatura pentru un mandat la Cotroceni după ce o să vadă datele din sondaje.