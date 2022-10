'Călugărul-amant' lansează noi acuzații: Susține că are imagini compromițătoare cu mai mulți arhiepiscopi

După ce a fost audiat la Poliție, presupusul călugăr care a r fiavut relații sexuale cu deputatul Aurel Bălășoiu denunță public comportamente homosexuale la vârful Bisericii Ortodoxe Române. Într-o scrisoare adresată Patrarhului Daniel, Cristi Călin susține că s-a infiltrat în cercurile de homosexuali din Biserică și a obținut imagini compromițătoare, de natură sexuală, cu mai mulți arhiepiscopi și preoți, printre care ÎPS Teodosie al Tomisului, ÎPS Varsanufie al Râmnicului, ÎPS Calinic al Sucevei.

Anterior, Arhiepiscopia Tomisului l-a acuzat pe Cristi Călin de calomnie. „Dacă cineva acuză pe IPS Teodosie, trebuie să prezinte și dovezi, altfel acuzele devin calomnii. Avem serioase îndoieli cu privire la credibilitatea informațiilor pe care Cristi Călin le lansează cu referire la IPS Teodosie, câtă vreme, după cum însuși declară în interviu, acționează din frustrare pentru faptul că a fost exclus din monahism și exmatriculat de la două Facultăți de Teologie, urmare a unui comportament dovedit incompatibil cu morala creștină: calomnie, comerț neautorizat, port ilegal de uniformă clericală, actualmente făcând parte dintr-o biserică-pirat, nicidecum din BOR, iar în Arhiepiscopia Tomisului a fost depistat, anul trecut, colectând ilegal bani în numele Bisericii”, a transmis purtătorului de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, preotul Eugen Tănăsescu.

Parchetul de pe lângă ÎCCJ s-a sesizat din oficiu marți cu privire la săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor ca urmare a informațiilor apărute în presă referitoare la săvârșirea acestei fapte de deputatul Aurel Bălășoiu. A fost deschis și un dosar pentru viol.

Cristi Călin a fost implicat în mai multe scandaluri în ultimii ani, fiind de mai multe ori în vizorul poliției după ce s-a îmbrăcat în haine de călugăr, fără să dețină această calitate, și a cerut donații de la credincioși.

Publicăm integral scrisoarea lui Cristi Călin (inclusiv greșelile de redactare):

Preafericirea Voastră,

Cu smerenie și dragoste dorec sa cer iertare Preafericirii Voastre Părinte Patriah și tuturor membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, credincioșilor din cuprinsul Patriahiei Romane pentru sminteala pe care probabil am făcut-o.

Preafericirea Voastre,

Ma numesc Călin Cristi domiciliat în sat.Bazga Comuna Horgesti jud.Bacau unul din cei 10 copii ai părinților meu Vasile și Maria născut și botezat în Biserica Ortodoxa Romana, absolvent al Seminarului Teologi Ortodox din Iași promoția 2012 ,absolvent al Academiei de Teologie Ortodoxa din Republica Moldova cu studii de master va comunic urmatoarele:

În anul 2013 am fost exmatriculat de la Facultate de Teologie Ortodoxa din Alba Iulia pentru ca mi sa retras binecuvântarea arhierească de către IPS Ioachim arhiepiscopul Romanului și Bacăului al cărui fiu duhovnicesc am fost și sunt.Din anul 2013 nu am mai primit binecuvântare sa mai studiez la nicio Facultate de Teologie din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Romane pentru ca am refuzat avansurile sexuale din partea starețului de la mănăstirea Calapodesti jud.Bacau. In urma acestor relatate către conducerea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului eu am fost cel staționat deși nu avea nicio vina.Primind aceasta pedeapsa din partea Bisericii Ortodoxe Romane am promis lui Dumnezeu ca voi face lumina și o sa lupt încât toți homosexuali din Biserica sa fie descoperiți și eliminați conform canoanelor noastre sfinte.Asa am început o lupta de unul singur ajutat de mutine persoane și ele victime ale abuzurilor unor ierarhi .Timp de 10 ani am descoperit zeci de persoane sfințite (diaconi,preoți,episcopi)care sunt homosexuali și pedofili săvârșind prin aceasta infractiuni foarte grave.In majoritatea cazurilor descoperite de mine am încercat sa rezolv în interior problema(BOR)dar când am văzut ca se încearcă mușamalizarea lor atunci am sesizar organele competente judiciare și opinia publica(presa civila).În toamna acestui an lam cunoscut pe deputatul PSD de Argeș Bălășoiu Aurel și pe teologul Iosiv Cristian Ionuț aceștia fiind homosexuali și bisexuali și având în vedere calitățile lor și funcția deputatului în Parlamentul României am profitat de ocazie și mam introdus în cercurile lor de prieteni astfel obținând de la ei poze,video,mesaje textual și audio în care ii prezintă într-o postura intima și sexuala pe următori indivizi:

IPS Teodosie Arhiepiscopul Tomisului

IPS Varsanufie Arhiepiscopul Râmnicului

IPS Calinic Arhiepiscopul Argeșului și Mucelului

PS Visarion episcopul Tulci

Deputatul Balasoiu Aurel absolvent al Facultăți de Teologie Ortodoxa din Pitești jud.Arges

Iosiv Ionuț Cristian absolvent de Seminar Teologi și al Facultăți de Teologie Ortodoxa din Constanța

O mulțime de preoți diacon și monahi din BOR pe care nu i-am putut indendifica

Având în vedere unele fapte descoperite și ținând cont de prevederile legale cu privire la unele infracțiuni pe care leam sesizat am întocmit conform legi Denuturi Penale către Procurorii pentru ca faptele prezentate în materiale mai sus era de o gravitate foarte mare.

Preafericirea Voastre,

Cunosc randuiala Bisericeasca, Canoanele și hotărîle Sfinților Părinți,Statutul de Organizare și Funcționare al BOR dar vânzând ca cei care au astfel de practici (înclinați sexuale) sunt foarte mulți iar BOR este depășită de situație am acționat în consecință.

Părinte Patriah,

Știu durerea și umilință la care BOR este supusa ,sunt conștient de sminteala pe care credincioși noștri o suferă, va cred ca sunteți cu inima și sufletul Preafericirii Voastre plina de amărăciune pentru ca astfel de persoane clericlare fac de rușine Biserica noastră strămoșească.

Va rog sa dispuneți masurile bisericesti adecavante situației prezentate pentru ca Biserica lui Hristos sa devina biruitoare.

Cu smerenie și supunere .

Data 04.10.2022

Calin Cristi Tel 0739....

Preaferici Sale Daniel,Patriahul Bisericii Ortodoxe Romane .