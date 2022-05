Campania 'Curăţăm România!': Peste 1,2 tone de gunoi au fost adunate la Pădurea Rotundă din Reghin

Aproximativ 500 de voluntari mobilizaţi de Asociaţia Our Lifetime au reuşit, marţi, să adune peste 1,2 tone de deşeuri, inclusiv damigene, canapele şi cauciucuri, din zona Pădurea Rotundă din Reghin, în cadrul Campaniei Naţionale "Curăţăm România!", iniţiată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

"Asociaţia Our Lifetime s-a alăturat Campaniei Naţionale 'Curăţăm România!', suntem într-o locaţie emblematică de pe Valea Mureşului, la Pădurea Rotundă din Reghin. Ne-am setat ca obiectiv o componentă socială, una educaţională şi una de mediu. De la acestea pornim astăzi şi anume impactul pe care îl aducem asupra mediului. Avem peste 30 ha de pădure, plus platoul pe care ne-am propus să le curăţăm. Ne-am organizat pe 8 trasee, am început cu o estimare de 200 de voluntari, ni s-au alăturat 500. Copiii sunt foarte reactivi şi foarte deschişi, în plus, pot să transmită mesajul părinţilor despre ce înseamnă curăţenia. E un mesaj şi pentru autorităţile locale că putem să exploatăm această bogăţie şi să ne aplecăm mai serios asupra ei. Ca şi componentă socială, avem conectarea generaţiilor, avem elevi, studenţi, oameni maturi, sunt voluntari din toate categoriile (...) Cantităţile foarte mari de deşeuri abandonate ilegal pe tot cuprinsul ţării ne obligă să facem ceva. Avem o responsabilitate morală pentru ce lăsăm moştenire generaţiilor viitoare (...) Au fost adunate 1,2 tone de deşeuri, inclusiv damigene, canapele şi cauciucuri", a declarat preşedintele Asociaţiei Our Lifetime din judeţul Mureş, Mihai-Dan Farcaş, potrivit Agerpres.ro.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor derulează în lunile aprilie şi mai Campania Naţională "Curăţăm România!", sub sloganul "O ţară fără deşeuri abandonate!".