Campania electorală a început cu amenințări. Lucian Nemeș: primarul Municipiului Turda mi-a spus la el în birou: `O să îți fac necazuri`

Jocurile politice murdare au început deja, la nici o zi de la startul oficial al campaniei electorale. Lucian Nemeș, viceprimarul Turdei, spune că primarul în funcție, Cristian Matei, l-a amenințat. Totul s-a petrecut chiar în biroul edilului-șef, după ce Lucian Nemeș a decis să candideze pentru funcția de primar.

„În urma actului de curaj făcut ieri, astăzi la ora 10:00 am fost chemat la primar. În discuțiile avute am fost amenințat: „o să îți fac necazuri”. Nu este prima dată în acești 4 ani când mă confrunt cu astfel de situații. La fiecare întâmplare am crezut că e ultima dată, însă dacă din prima zi de Campanie punem problema în acest fel, mă întreb ce o să urmeze?

Eu consider că această campanie electorală ar trebui să se desfășoare pe stradă și nu îmi doresc să ajungem la poliție și parchet.

Îi mulțumesc pentru respectul pe care îl are față de mine având în vedere că în ultimele 6 luni mi-am îngropat ambii părinți.

Vă mulțumesc pentru mesajele de încurajare, mulțumesc pentru că mă susțineți în demersul meu și mulțumesc celor care mi-ați cerut să nu mă las intimidat”, scrie Lucian Nemeș pe Facebook.