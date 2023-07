Campanie de imagine sau normalitate? Marcel Ciolacu răspunde tranșant: 'Este pariul vieții mele' / Atac voalat la adresa lui Iohannis

Premierul Marcel Ciolacu a făcut marți, la Antena3 CNN, precizări despre călătoria avută în Germania cu un avion de linie, la clasa economic, pentru întâlnirea cu cancelarul german, Olaf Scholz.

Întrebat dacă are de gând să candideze la prezidențiale și ceea ce face este o campanie de imagine, Marcel Ciolacu a vorbit despre normalitate, precizând că pariul vieții sale este să rămână la fel indiferent de funcția pe care o ocupă.

Premierul a lansat și un atac voalat la adresa lui Klaus Iohannis, spunând: „Cum mă uit eu în oglindă când îi dau domnișoarei de la SPP să-mi care mie costumul sau bagajul? Asta este educația mea!”. În acest context, amintim de incidentul în care a fost implicat Klaus Iohannis în 2015 la aterizarea în Paris. Atunci președintele a ajuns singur la ușa limuzinei, fără să-l secondeze vreun membru al delegației sau organizator, și-a scos singur haina și, după ce a așteptat câteva secunde să i-o ia cineva, a trântit-o pe capota mașinii.

„Nu. Haideți să devenim cu toții normali. Eu așa am crescut și trăit până acum. Foarte rar eu și familia mea am călătorit la business. Așa am călătorit până acum. Nu am făcut-o pentru imagine. Nu fac ca să candidez (c.n. la prezidențiale). Cum mă uit eu în oglindă când îi dau domnișoarei de la SPP să-mi care mie costumul sau bagajul? Asta este educația mea! N-am făcut un exercițiu de imagine. N-am făcut un exercițiu de imagine când am fost la Sorin Grindeanu cu metroul. Așa sunt eu. Nu mă pot schimba pentru că sunt prim-ministru. (...) Este pariul vieții mele să rămân la fel cum am fost și până acum”, a spus Marcel Ciolacu.