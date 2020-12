Campionatul Frantei - Un român îl înlocuiește pe Patrick Vieira

Adrian Ursea a fost numit, vineri, antrenor principal la OGC Nice, în locul lui Patrick Vieira, el subliniind că se simte capabil să facă faţă acestei provocări.

"Este o mare oportunitate şi sunt mândru că s-au gândit la mine. Niciodată nu m-am gândit că voi deveni numărul 1 la OGC Nice. Conducătorii au venit spre mine. M-au întrebat dacă sunt pregătit să preiau echipa. Sunt capabil. Am încredere. Nu am cerut nimic. Este o provocare imensă, dar ştiu ce pot aduce. Am fost responsabil de centrul de formare, am condus 42 de persoane, ştiu ce am de făcut.

Nu cunosc în fotbal decât un limbaj, cel al balonului, al jocului. Dar principalul scop este să redau încredere jucătorilor", a spus Ursea.

El a mai spus că la 38 de ani a fost cel mai tânăr antrenor din Elveţia, atunci când a condus Servette Geneva şi consideră că atunci a avut misiuni mult mai grele.

Clubul OGC Nice a anunţat, vineri, că s-a despărţit de tehnicianul Patrick Vieira. Echipa este antrenată de românul Adrian Ursea.

Vieira a fost demis după meciul de joi cu Bayer Leverkusen, scor 2-3, din Liga Europa.

“Conducerea clubului roşu-negru a luat decizia să îi încredinţeze lui Adrian Ursea misiunea de a conduce echipa de astăzi”, se arată pe site-ul grupării franceze.

Ursea, care până acum a fost secundul lui Vieira, iar anterior a făcut parte din staful lui Lucien Favre, va conduce primul meci în calitate de antrenor principal, duminică, în deplasare la Reims.