Campionul mondial la canoe, Cătălin Chirilă, a primit titlul de cetăţean de onoare al municipiului Tulcea

Campionul mondial la canoe, Cătălin Chirilă, a primit sâmbătă seara, pe scena Festivalului Ivan Patzaichin, titlul de cetăţean de onoare al municipiului Tulcea, el explicând de ce i-a dedicat medalia multiplului campion olimpic decedat anul trecut, conform Agerpres.

Chirilă a declarat că pista pe care a concurat la Munchen a fost neschimbată faţă de cea de acum 50 de ani, atunci când Ivan Patzaichin a câştigat titlul olimpic.

"Îmi amintesc câtă emoţie mi-au oferit imaginile cu Ivan Patzaichin în timp ce vâsleam pe acelaşi canal. Am simţit că mă întorc în timp, deoarece pista a rămas neschimbată şi din acest motiv am simţit că medalia trebuie să-i fie dedicată domnului Ivan. Îmi doresc din tot sufletul ca medaliile obţinute în acest an să devină un exemplu real pentru toţi copiii care nu s-au apucat de vreun sport, cei care practică acest sport şi să le ofere încrederea că doar prin muncă şi multă voinţă se poate", a declarat Cătălin Chirilă.

După premiul oferit de primarul Ştefan Ilie, prin intermediul lui Iulian Serghei, un junior component al lotului naţional, Chirilă a primit şi un cadou simbolic din partea coordonatorului Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, consilierul de stat Laszlo Borbely.

"Îţi înmânez un cadou simbolic, un stilou cu care sper să semnezi cât mai multe autografe, după titlurile mondiale şi olimpice pe care o să le câştigi, sunt sigur. Suntem mândri de tine", a afirmat Laszlo Borbely.

Din partea Primăriei municipiului Tulcea au primit diplome şi vicepreşedintele Federaţiei Române de Kaiac Canoe, Florin Popescu şi coordonatorul CSM Danubiu Tulcea, Vasile Miron.

"Tata cu siguranţă ar fi fost mândru, pentru că Florin Popescu şi Mitică Pricop au fost singurul echipaj de campioni olimpici pe care tata l-a antrenat. El şi colegul lui din barcă au reuşit să împlinească visul tatălui meu de a antrena campioni olimpici. Acelaşi lucru ţi-l doresc ţie şi sunt absolut convinsă că tata îşi doreşte să-l depăşeşti, să iei cât mai multe titluri olimpice şi mondiale. Îţi mulţumim că ai fost alături de noi", a declarat Ivona Patzaichin-Rusu, preşedinta asociaţiei Ivan Patzaichin - Mila 23.

Ceremonialul a fost precedat de concertul Blană Bombă şi de decernarea premiilor concursului Descoperă Rowmania.

Faza naţională a competiţiei de vâslit în canotcă a reunit echipaje din Galaţi, Brăila, Alba, Tulcea şi Giurgiu şi fost câştigată de echipajul Corsarii, format din gălăţeni şi brăileni.

"Am participat la concursul naţional din Piteşti, Dragon boat. Este similar cu vâslitul în canotcă. La Tulcea, concursul a fost distractiv şi am văzut echipaje destul de bune. A fost o competiţie super. Secretul nostru? Zâmbetul pe buze!", a declarat unul din membrii echipajului câştigător, Dragoş Voinea, din Galaţi.

Faza judeţeană a concursului a fost câştigată de echipajul CSS Tulcea.

Festivalul Ivan Patzaichin s-a încheiat cu recitalurile susţinute de Dimitri's Bats şi Alternosfera.