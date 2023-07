Cancelarul german explică de ce Ucraina nu e primită în NATO: 'În timp ce un război e în derulare nimeni nu poate adera' - VIDEO

Cancelarul german Olaf Scholz susține că Ucraina nu poate să fie primită în NATO atâta timp cât pe teritoriul ei se desfășoară un război.

„Într-adevăr, este un lucru care ne preocupă în contextul summitului: cum putem dezvolta alinața în viitor. Am încercat în ultimii ani să fim capabili la intervențiile noastre în afara alianței. Acum capabilitatea de apărare devine din ce în ce mai importantă.

Este necesar ca relația noastră să se defășoare în viitor. După SUA, Germania are aportul cel mai mare, cu tot ce am putut noi să finanțăm în Ucraina. Când am fost vizitat de președintele Zelenski am anunțat de aici. De aceea cooperarea o să fie aprofundată. O să fondăm un consiliu comun. De aceea trebuie să vedem care e perspectiva de viitor către țările care se uită și vor să adere la NATO. În timp ce un război e în derulare nimeni nu poate adera. E important aspectul practic: sprijinul pe care îl acordăm. Ne dorim ca Ucraina să aibă succes”, a spus Olaf Scholz.

Declarația a fost făcută de față cu premierul Marcel Ciolacu, care a fost primit marți de cancelarul german. Premierul român se află într-o vizită în Germania.