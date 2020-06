Căncescu şi Grapă, doi foşti 'grei' ai PNL, aruncaţi în lupta localelor de Partidul Ecologist Român

Partidul Ecologist Român pregăteşte o echipă de "şoc" pentru alegerile locale în judeţul Braşov. După ce în 2016 au reuşit să obţină mandate atât în Consiliul Local al Municipiului Braşov, cât şi în Consiliul Judeţean Braşov, ecologiştii speră anul acesta chiar la mai mult.

PER se bazează în Braşov pe o echipă condusă de Aristotel Căncescu şi Sebastian Grapă. Cândva doi "grei" ai PNL, cei doi revin în prim-planul politicii la alegerile locale. Aristotel Căncescu ar putea reveni în fruntea Consiliului Judeţean Braşov, funcţie pe care a ocupat-o timp de 16 ani, între 2000 şi 2016. Anterior, acesta a fost, între 1990 şi 2000, senator de Braşov.

Sebastian Grapă a fost vicepreşedinte PNL Braşov, ocupând pe rând funcţiile de consilier local în Făgăraş, consilier judeţean şi senator. În vârstă de 48 de ani, acesta a revenit în politică alături de PER.

În acest moment, în sondaje, Partidul Ecologist Român are un scor bun la nivel naţional. Prin aruncarea în lupta electorală a unor nume cunoscute, cum sunt Aristotel Căncescu, Sebastian Grapă, Marius Necula, Tudor Pendiuc, Antonie Solomon, Gabriel Berca, Teodor Niţulescu sau Mircia Gutău, PER speră la o prezenţă mai importantă în consiliile locale, în consiliile judeţene şi chiar la conducerea unor primării. Pe lista candidaţilor PER se numără vechi politicieni mai puţin activi în ultimii patru ani, dar şi personalităţi din mediul de afaceri, cu notorietate pe plan local.

