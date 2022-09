Când copiii dau lecții de iubire adulților: 130 de copii au participat la crosul organizat de Parohia Brâncuși

130 de copii au participat, sâmbătă, la crosul organizat de Parohia Brâncuși din Capitală. Ajuns la a doua ediție, evenimentul cu scop caritabil a avut ca obiectiv strângerea de fonduri pentru atelierul parohial dedicat copiilor din comunitate.

Atelierul Brâncuși a fost înființat în urmă cu aproximativ șase ani. Activitățile sunt desfășurate, sub coordonarea clericilor parohiei, de aproximativ 20 voluntari, scrie basilica.ro.

„Până în pandemie am lucrat în fiecare duminică cu 38-40 de copii. În prezent avem constant la atelier 23-25 copii. Copiii de la cros ne-au arătat că prin sport putem face şi fapte bune, că suntem o echipă care lucrează deopotrivă pentru trup, suflet şi educaţie. Le mulţumim micilor sportivi, părinţilor, voluntarilor, dar şi sponsorilor acestui eveniment: Decathlon România şi Prăjitură din natură”, a spus părintele Costel Burlacu.

„Astăzi ne-am întrecut în fapte bune”

Crosul s-a desfăşurat pe trei categorii de vârstă: „Prichindeii Curajoşi (3-8 ani/200 m), Copiii Temerari (9-12 ani/900 metri) şi Crosul pentru Familie (copii și părinți/1400 metri).

„Spre deosebire de alte competiţii, la Crosul Brâncuşi am avut numai câştigători. Toţi copiii au primit medalii şi ghiozdane, indiferent de poziţia ocupată. Astfel, am dorit să le arătăm că este importantă participarea şi dorinţa de a face fapte bune. Astăzi ne-am întrecut în fapte bune”, a spus preotul Costel Burlacu.

Luminiţa Bufanu este una dintre voluntarele parohiei care s-a dedicat trup şi suflet acestui cros. Sportivă de performanţă, participantă la maratoane şi ultramaratoane, Luminiţa consideră că sportul întăreşte disciplina şi dezvoltă relaţia cu Dumnezeu.

„Alergam şi eram la o vorbă cu Cel de Sus”

Pentru că, atunci când alergi la competiţii de anduranţă, spune ea, rămâi doar tu cu gândurile tale şi astfel „îi faci loc lui Dumnezeu pentru o discuţie amicală”. Ideea crosului i-a venit la o alergare de dimineaţă şi „la o vorbă cu Cel de Sus”, ne-a mărturisit Luminiţa.

„În timp ce alergam, eram de vorbă cu mine şi cu Dumnezeu şi am zis: Ce ar fi să vin cu această idee de cros şi la Biserică? Şi m-am bucurat că propunerea a fost primită cu braţele deschise. Este bine ca Biserica să se implice şi să promoveze sportul, deoarece aici vin mulţi oameni şi Biserica este cea care setează trendul, nu numai pe partea de suflet, ci şi pe partea de trup, pentru că noi suntem vii şi trebuie să ne mişcăm. Ne mişcăm atât trupeşte, dar trebuie să fim într-o continuă mişcare către Dumnezeu”, a declarat Luminiţa Bufanu.

A început să alerge din anul 2017. S-a antrenat zilnic, iar din anul 2018 a început să participe la competiţii oficiale. Acum are în palmares 15 concursuri de anduranţă, dar şi locuri pe podium: Premiul 3 la Băneasa Forest Run – 2018, DHL 2018 ştafetă – locul 2, Maratonul Olteniei 2019 – loc 1 categorie, Transmaraton 2019 – loc 3 open feminin la 33 km, . Orientată spre voluntariat şi ajutorarea aproapelui, Luminiţa a concurat pentru diverse cauze umanitare (Magic Camp, copii cu autism etc).

„Am participat şi la cursa Autism24H, unde am alergat 24h; am totalizat 113 km şi am ocupat locul 2 pe echipe, competiția este naţională”.

Luminiţa crede că prin sport se pot realiza anumite legături de suflet sau se pot consolida unele deja existente. De aceea s-a gândit la o cursă pentru familii în cadrul Crosului Brâncuşi.

„I-am văzut pe traseu cum se încurajau, cum se sprijineau unii pe alţii, părinţi şi copii. Acesta a fost scopul: să se întărească această legătură dintre ei”.

„Este foarte bine că Biserica se implică în evenimente sportive”

Voluntarii l-au avut alături şi sportivul Cristian Iosep, ciclist de anduranţă. Ambasador al proiectului de țară „Hrană, Apă, Energie”, Cristian apreciază implicarea Bisericii în astfel de competiţii.

„Este foarte bine că Biserica se implică în astfel de evenimente sportive, mai ales că trebuie să promovăm o viaţă sănătoasă. Sportul trebuie să existe în viaţa noastră, să facă parte din noi. Şi da, ar fi bine dacă modelul acestei parohii ar fi preluat de cât mai multe biserici din ţară şi să fie organizate competiţii sportive pentru cei mici. Sportul înseamnă o educaţie a minţii şi a corpului, o cunoaştere a propriului corp, a propriilor limite. Apoi, dintr-o joacă, dintr-o astfel de competiţie, un copil poate dezvolta o pasiune şi să devină campionul de mâine”, a declarat Cristian Iosep.

Anul trecut, Cristian a participat la unul dintre cele mai lungi brevete de anduranță organizate vreodată în România, „Ro-Velo 360⁰ Tour”, organizat de Randonneurs România sub regulile și licența Audax Club Parisien (ACP), prilej cu care a pedalat contratimp 3.000 km (turul României pe contur).

În 2019, la Crosul Brâncuşi, au participat 100 de copii. Anul acesta numărul a crescut la 130 de participanţi. Parohia intenţionează să transforme evenimentul într-unul bianual, primăvara şi toamna.

Parohia Brâncuși este situată în noul cartier bucureștean Brâncuși din Sectorul 6 al Capitalei și are hramurile „Sf. Ioan Rusul” și „Acoperământul Maicii Domnului”. Comunitatea desfășoară numeroase proiecte caritabile, prin care sprijină educația copiilor vulnerabili social, familiile de refugiați ucraineni și alte cauze sociale.