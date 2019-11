Când francezii ajung români. Consilierul local Guilhem Moulin semnează „în lipsă” documentele oficiale

„Francez am fost, român sunt încă!”. Ar putea fi deviza consilierului local al Sectorului 4, Guilhem Moulin, care a îmbrățișat și năravurile dâmbovițene după ce s-a aciuat prin Capitală. Moulin lipsește de la ședințele de comisie, dar semnează în fals că a participat, pentru a încasa indemnizația întreagă de consilier local, potrivit cetateanul.net.

Clotilde Armand nu este sungurul francez consilier local USR din București. Corespondentul ei (sau tiz dacă vreți să-i spuneți așa) este Guilhem Moulin, consilier în Consiliul Local (CL) al Sectorului 4.

Absent la ședință, prezent la salariu

Moulin este membru al Comisiei nr 6 pentru comerţ şi protecţia consumatorului, din cadrul CL Sector 4, calitate în care trebuie să participe la ședințe, unde se analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local sau se decide asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare. Consilierul USR obișnuiește să lipsească de la aceste ședințe, iar uneori să mai semneze și în fals că a participat.

Asta pentru a putea încasa indemnizația întreagă. Ce-i drept, nu e o sumă mare, dar chiar și așa probabil că Guilhem Moulin nu vrea să o piardă.

Așa s-a întâmplat și la ultima ședință, din data de 8 octombrie 2019, în care s-a discutat un proiect de hotărâre al CL Sector 4 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexele agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4.

Din cei cinci membri ai comisiei, singurul care a lipsit a fost Guilhem Moulin, după cum este consemnat în procesul-verbal al ședinței.

Ulterior, pe avizul comisiei pe proiectul analizat, a apărut și semnătura consilierului Guilhem Moulin, ca și cum ar fi fost prezent la ședință. Unii ar putea să spună că e truc, alții că ar fi o infracțiune.

La ședința Consiliului Local ce a urmat în aceeași zi, Guilhem Moulin a criticat proiectul primăriei de reabilitare a unor străzi din sector – neasfaltate și fără utilități, proiect de care consilierul USR ar fi trebuit să aibă cunoștință, dacă nu ar fi lipsit de la ședințe.

Luat la întrebări de primarul Daniel Băluță, Guilhem Moulin a dat din colț în colț.

Întrebat dacă este adevărat că a lipsit la ultimele patru ședințe ale comisiei din care face parte și dacă a acumulat peste 50 de absențe, Moulin a refuzat să răspundă.

„Este o discuție personală sau…? Eu nu știu, nu vă răspund…”, a fost, după cum ați putut vedea mai sus, tot ce a putut să îngaime consilierul USR. În tot acest timp, francezul conațional al lui Clotilde Armand se uita cu disperare spre colega sa de partid, Mihaela Murgoci, care a încercat să-i ia apărarea, dar nu a reușit să fie convingătoare: „Nu are nicio legătură cu proiectul acesta… Ce relevanță are?”.

Guilhem Moulin, dialog cu Cetățeanul: „Am întârziat destul mai mult. Am ajuns după sfârșitul ședinței”

Dat fiind că din înregistrarea video a ședinței Consiliului Local nu reieșea dacă Moulin confirmă sau infirmă fapta, reporterii Cetățeanul l-au contactat telefonic. Deși e francez sadea, Guilhem Moulin dă dovadă că este familiarizat cu subtilitățile limbii române și le folosește ca atare. Astfel, între „am întârziat puțin” și „am ajuns după ședință” nu este nicio diferență, după alesul local.

„Subiectul în sine este foarte discutabil. Eu am procedat ca de obicei… La ședința respectivă, din păcate, am întârziat. E adevărat, destul mai mult. Am ajuns după sfârșitul ședinței. Apoi, am semnat avizul pentru ședința respectivă”, ne-a mărturisit compatriotul lui Clotilde Armand.