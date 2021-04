Când începe vaccinarea copiilor în România. Explicațiile lui Valeriu Gheorghiță

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a declarat luni la Antena 3 că este foarte probabil ca tinerii cu vârsta între 12 și 15 ani să se poată vaccina încă din acest an cu vaccin de la Pfizer.

Întrebat când ar putea începe vaccinarea anti-Covid a tinerilor, Valeriu Gheorghiță a răspuns: „Primul pas important este sa se obtina autorizarea pentru grupa de varsta 12-15 ani. Singurul vaccin in masura sa obtina la acest moment este Pfizer, care urmeaza sa depuna documentatia la Agentia Europeana a Medicamentului. In general timpul de acordare a autorizatiei este de circa doua luni. Estima ca din a treilea semestru al acestuia an se va fi obtinut autorizarea si vom putea include aceasta grupa de varsta la vaccinare”.