Candidatul PMP la Primăria Sectorului 5, Cătălin Lucian Iliescu: Am votat pentru dezvoltarea Capitalei

Candidatul PMP la Primăria Sectorului 5, Cătălin Lucian Iliescu, a declarat că a votat pentru dezvoltarea Capitalei, anunță AGERPRES.

"Am votat în primul rând proiecte, am votat cei mai buni candidaţi pe care un partid politic îi poate da astăzi, am votat pentru dezvoltarea vieţii în Sectorul 5 şi în Bucureşti, am votat viziunea pe care un primar sau un grup al unui partid pe o listă o poate da pentru Bucureşti. Vă îndemn şi pe voi să o faceţi. Votaţi conştienţi că de acest vot va depinde dezvoltarea calităţii vieţii în următorii 4 ani în Bucureşti", a spus Cătălin Lucian Iliescu, pe Facebook.